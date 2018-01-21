Копирайт изображения EPA Image caption The Pope was greeted by crowds in Trujillo

Предстоятель Римо-католицької церкви Папа Франциск, який перебуває у Перу, закликав вірних боротися із насильством у Латинській Америці.

Віправляючи месу у місті Трухильйо, Папа назвав насильство "чумою", із якою треба боротися по всьому регіону.

"Є так багато випадків насильства, що залишаються замовчаними за стінами", - заявив Папа у неділю.

Він також закликав боротися із цим як на законодавчому, та і на культурному рівні.

За даними ООН, країни Латинської Америки становлять половину із 25 країн світу із найбільшою кількістю вбивств жінок.

81-річний Папа, за походженням з Аргентини, завершує свій тижневий візит до цього регіону.