Туреччина оголосила про наступ на курдів у Сирії

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Турецькі наземні війська увійшли на територію північної Сирії у рамках кампанії із витіснення курдських збройних формувань із прикордонної зони. Про початок операції повідомив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим.

За його словами, мета військової кампанії - встановити 30-кілометрову "зону безпеки" у Сирії біля турецького кордону.

Кампанія розпочалася ще у суботу, коли турецька авіація обстріляла з повітря курдські Загони народної оборони у районі Афрін.

Водночас курдські бойовики заперечили присутність турецьких наземних військ у Афріні, заявивши, що "відбили" атаку їхню атаку і змусили їх відступити.

Досі обидві сторони також обмінювалися обстрілами. Турецькі військові заявили, що обстріляли 153 цілі бойовиків. Курдські ж ракети у ніч проти неділі обстріляли прикордонне турецьке місто Кіліс.

Курдські Загони народної оборони входять до підтримуваного США альянсу під загальною назвою "Демократичні сили Сирії", до якої також входить низка арабських опозиційних груп.

Що відбувається на півночі Сирії?

У суботу Туреччина оголосила про початок повітряної і наземної військової кампанії під назвою "Оливкова гілка" проти курдських угруповань і бойовиків так званої "Ісламської держави" на півночі Сирії - у районі Афрін.

У Анкарі пообіцяли провести кампанію "із повагою до сирійської територіальної цілісності".

Копирайт изображения AFP Image caption У соботу Туреччина обстріляла із повітря курдські загони у районі Афрін

Одночасно із турецькими військами на північ Сирії також почали просуватися сирійські про-турецькі бойовики, відомі як "Вільна сирійська армія".

Курдські Загони народної оборони вже заявили, що турецькі авіаудари забрали життя шістьох цивільних і трьох їхніх бійців, ще 13 цивільних зазнали поранень.

Анкара також заявила про загиблих від обстрілів, але вказала, що усі вони були курдськими бойовиками.

Чому Туреччина атакує підтримувані США сили?

Загони народної оборони були однією з ключових груп опору "Ісламській державі" у Сирії. Їх, разом із іншими, підтримували Сполучені Штати.

Водночас Туреччина вірить, що Загони народної оборони пов'язані із забороненою в країні Курдською робітничою партією. Анкара упродовж кількох місяців погрожувала "очистити" прикордонний Туреччині сирійський район Афрін і місто Манбідж від курдів.

Втілення військових планів Туреччини могли прискорити і нещодавні заяви Вашингтону, який обіцяв допомогти "Демократичним силам Сирії" збудувати нові "прикордонні сили безпеки", щоб не дати повернутися у регіон "Ісламській державі".

І Загони народної оборони, і "Демократичні сили Сирії" заперечують будь-які зв'язки із екстремістськими угрупованнями.