ДСНС знову попереджає про снігопади і хуртовини

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У найближчі три дні у семи південно-східних областях України погода суттєво погіршиться через хуртовини і сніг, - попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

У цих областях особиво небезпечною може бути ожеледиця, а також наліпання мокрого снігу на дротах і дережвах.

У ДСНС також попереджають, що швидкість вітру може сягати 25 метрів на секунду, а снігу випаде на 20-30 см.

Разом із тим, ще від негоди, що вирувала у південній та центральній Україні минулого тижня, знеструмленими залишаються 288 населених пунктів у 5 областях. Найбліьше - на Одещині, де без світла 198 населених пунктів.

Крім того, у Карпатах - Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська облаті - 21-22 січня залишається значна небезпека сходження снігових лавин.