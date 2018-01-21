МЗС: у нападі на готель в Кабулі загинули кілька українців

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МЗС України повідомило про кількох загиблих українців у нападі на готель Intercontinental у Кабулі, проте точної цифри не назвало.

"За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України", - йдеться у офіційній заяві МЗС.

Раніше заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич повідомляв про одного загиблого громадянина України під час нападу на готель Intercontinental у Кабулі. Тоді ж Василь Кирилич повідомив, що до Кабулу вилетів український консул.

Тим часом міністерство внутрішніх справ Афганістану офіційно підтвердило загибель 18 людей: 14 іноземців і 4 афганців.

Відповідальність за напад узяв на себе радикальний рух "Талібан", який уже намагався атакувати цей самий готель у 2011 році. У заяві "Талібану", яку цитує агенція AFP, йдеться, що його нападники "убили десятки іноземних загарбників і їхніх маріонеток".

"Де іноземці?"

Очевидець, що перебував у готелі Intercontinental у момент нападу, описав ВВС деталі того, як розгорталася трагедія. Чоловік, імені якого ми не називаємо із міркувань безпеки, розповів, що врятувався тому, що повідомив нападникам, що він - афганець. За його словами, нападники заявили, що не вбиватимуть афганців, і кричали: "Де іноземці?"

Озброєні чоловіки увійшли до готелю близько 21 вечора за місцевим часом (18:30 за Києвом) суботи. Менеджер готелю Ахмад Харіс Найаб заявив, що нападники увійшли в готель через кухню. У цей час гості готелю вечеряли.

За словами анонімного очевидця ВВС, увійшовши до готелю, нападники почали здійснювати постріли у повітря, а потім - убили жінку, яка, як вважається, була іноземкою. Вони направили пістолети на нього, але дізнавшись, що він афганець, забрали зброю і кинулися шукати іноземців у інших приміщеннях готелю.

Водночас інший свідок, Хасіб, розповів виданню Tolo News, що нападники спершу попросили подати їм їжу. "Вони були вдягнені у дуже стильний одяг, - розповів він. - Вони підійшли до мене і замовили їжу. Я подав їм їжу, вони подякували і сіли на свої місця. Потім води дістали зброю і почали стріляти в людей".

"Навколо мене лежали десятки мертвих тіл", - розповів він.

Облога готелю тривала близько 12 годин. Звільнити готель вдалося у неділю вранці.

Афганські сили спецпризначення уночі висадилися із гелікоптерів на дах готелю. У міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомили, що афганський спецназ працював спільно із західними силами безпеки.

Усі нападники - їх було троє - були вбиті. Понад 160 осіб - гостей і персоналу готелю - врятовані.

Готель Intercontinental у Кабулі перебуває у державній власності і не є частиною глобальної мережі готелів із такою ж назвою. Його часто використовують як місце для проведення весіль, конференцій і політичних зібрань.