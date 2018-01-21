Тенісистка Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Світоліній, яку розглядають як одну із найсильніших тенісисток чемпіонату, вдалося обіграти суперницю із Чехії Денісу Аллертову із рахунком 6-3 6-0 за 57 хвилин.
"Я дуже задоволена своєю роботою, - заявила Світоліна після матчу. - Я вже не вперше беру участь у турнірі як одна із фавориток. Це додає тиску, але також дає мені додаткову впевненість".
23-річна українка зійдеться із бельгійкою Елізе Мартенс у чвертьфіналі Australian Open, що проходить у Мельбурні, у вівторок, 23 січня.
Жіночий фінал на Australian Open відбудеться 27 січня.
Призовий фонд змагань складає 55 млн австралійський доларів (це більш як 40 млн доларів США).