Тенісистка Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

Копирайт изображения Reuters Image caption Першу ракетку України Еліну Світоліну розглядають як одну із фавориток турніру в Мельбурні

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Світоліній, яку розглядають як одну із найсильніших тенісисток чемпіонату, вдалося обіграти суперницю із Чехії Денісу Аллертову із рахунком 6-3 6-0 за 57 хвилин.

"Я дуже задоволена своєю роботою, - заявила Світоліна після матчу. - Я вже не вперше беру участь у турнірі як одна із фавориток. Це додає тиску, але також дає мені додаткову впевненість".

23-річна українка зійдеться із бельгійкою Елізе Мартенс у чвертьфіналі Australian Open, що проходить у Мельбурні, у вівторок, 23 січня.

Жіночий фінал на Australian Open відбудеться 27 січня.

Призовий фонд змагань складає 55 млн австралійський доларів (це більш як 40 млн доларів США).