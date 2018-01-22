Де і коли українці гинули у нападах за кордоном

Копирайт изображения BORIS HORVAT/AFP/Getty Images Image caption Квіти та прапори на місці теракту на Англійській набережній в Ніцці

20 січня бойовики атакували готель "Інтерконтиненталь" в афганській столиці Кабул. В результаті нападу загинуло щонайменше 30 людей. Серед них - щонайменше семеро українців, підтвердило українське МЗС.

За кількістю загиблих атака у Кабулі - найкривавіший напад на українців за кордоном за останні роки.

Втім, вона не перша, де загинули громадяни України.

Які ще напади забирали життя українців протягом останніх п'яти років?

Червень 2013 року, Пакистан

Бойовики атакували групу іноземних альпіністів у таборі на горі Нанга-Парбат в Гімалаях - на території, підконтрольній Пакистану.

Загинули 11 людей, зокрема троє українських альпіністів з Харкова - Ігор Свергун, Дмитро Коняєв та Бадаві Кошаєв. Ігор Свергун до того встиг підкорити шість восьмитисячних вершин.

Відповідальність за напад взяли на себе угруповання "Джундуллах" та "Талібан". "Талібан" назвав це помстою за знищення американським дроном одного зі своїх лідерів Валіура Рехмана.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка покладає квіти на місці загибелі туристів на пляжі Мархаба, Туніс

26 червня 2015 року, Туніс

23-річний тунісець Сайфедін Резгі розстріляв з автомату 40 людей на пляжі Мархаба в туніському місті Сус.

Загинула українка Світлана Новосельська, яка з 2000 року проживала у Бельгії та мала громадянство цієї країни. Відповідальність за напад взяло угруповання "Ісламська держава".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готель "Біблос" в малійському місті Севаре після теракту

7 серпня 2015 року, Малі

Ісламісти напали на готель "Біблос" в місті Севаре в західноафриканській державі Малі, де мешкали співробітники місії ООН. Четверо українців опинилися у заручниках. Спецпідрозділи поліції Малі взяли готель штурмом.

Пізніше ООН повідомила про загибель п'ятьох працівників місії ООН в Малі, зокрема двох українців. МЗС України підтвердила цю інформацію.

Ще четверо людей, зокрема двоє українців, були звільнені з заручників, повідомив малійський уряд.

Відповідальність за напад взяло на себе угрупування, пов'язане з "Аль-Кайдою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу після теракту

15 січня 2016 року, Буркіна-Фасо

Ісламісти напали на готель Splendid та кілька туристичних закладів в центрі столиці африканської країни Буркіна-Фасо, Уагадугу. У нападі загинули десятки людей.

В МЗС України тоді повідомили про загибель чотирьох українців.

"Шокований терористичною атакою в Буркіна-Фасо і загибеллю родини українців - трьох дорослих і дитини 10 років. Трагедія для усіх нас", - написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

Під час нападів ісламісти зокрема розстріляли відвідувачів популярного серед туристів кафе Cappuccino, а потім кинули в приміщення гранату.

Власниками закладу були українка Вікторія Янковська та її чоловік Гайтан Сантомена. Вони обоє загинули, а ще - їхня дитина, сестра Вікторії Яна та їхня мати Людмила.

Відповідальність за напад взяла на себе "Аль-Кайда".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аеропорт Ататюрка в Стамбулі

28 червня 2016 року, Туреччина

Бойовики вчинили стрілянину, а потім підірвали розміщену на своїх тілах вибухівку в аеропорту "Ататюрк" в Стамбулі.

Загинули 45 людей, зокрема одеситка Лариса Цибакова.

Відповідальність за напад взяло угруповання "Ісламська держава".

14 липня 2016 року, Франція

Тунісець Мохамед Булель в'їхав на 19-тонній вантажівці у юрбу на набережну в місті Ніцца. Люди зібрались, аби подивитись на феєрверки до Дня взяття Бастилії.

Внаслідок атаки загинули 86 людей, понад 300 були поранені.

Серед загиблих був 22-річний українець Михайло Базелевський, який був студентом канадського університету, а до Франції поїхав за програмою обміну. Ще двоє українців були поранені.

Нападник, якого застрелила поліція, - 31-річний тунісець Мохаммед Булель, житель Ніцци.

Відповідальність за теракт взяло угруповання "Ісламська держава".

Мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав цю атаку найгіршою трагедією за всю історію міста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меморіал жертвам теракту в Берліні

19 грудня 2016 року, Німеччина

24-річний тунісець Аніс Амрі на вантажівці Scania-R-450 в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку на Брайдшадплац у Берліні.

Загинуло 11 людей, зокрема Анна та Георгій Багратуні, що переїхали до Німеччини з Києва. Відповідальність взяло угруповання "Ісламська держава".

23 грудня Амрі застрелила італійська поліція поблизу Мілану.