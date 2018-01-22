В Афганістані загинули щонайменше 7 українців - МЗС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше медіа повідомляли різну кількість загиблих в Афганістані громадян України

Внаслідок нападу бойовиків на готель у Кабулі загинули щонайменше семеро українців. Кількість жертв ще може зрости, адже ідентифікація тіл триває. Про це ВВС Україна розповіла речниця українського міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

Загалом у нападі загинули більше тридцяти людей.

Раніше ЗМІ повідомляли різну кількість загиблих в Афганістані громадян України: від шести до дев'яти.

За даними МЗС України, вони працювали у афганській авіакомпанії Kam Air.

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"Де іноземці?"

Очевидець, що перебував у готелі Intercontinental у момент нападу, описав ВВС деталі того, як розгорталася трагедія.

Чоловік, імені якого ми не називаємо із міркувань безпеки, розповів, що врятувався тому, що повідомив нападникам, що він - афганець.

За його словами, нападники заявили, що не вбиватимуть афганців, вони кричали: "Де іноземці?"

Озброєні чоловіки прийшли до готелю близько 21 вечора за місцевим часом (18:30 за Києвом) суботи. Менеджер готелю Ахмад Харіс Найаб заявив, що нападники увійшли в готель через кухню. У цей час гості готелю вечеряли.

За словами анонімного очевидця ВВС, нападники почали стріляти у повітря, а потім - убили жінку, яка, як вважається, була іноземкою. Вони направили пістолети на нього, але дізнавшись, що він афганець, забрали зброю і кинулися шукати іноземців у інших приміщеннях готелю.

Копирайт изображения AFP Image caption Афганські спецпризначенці звільнили готель Intercontinental у неділю вранці

Водночас інший свідок, Хасіб, розповів виданню Tolo News, що нападники спершу попросили подати їм їжу. "Вони були вдягнені у дуже стильний одяг, - розповів він. - Вони підійшли до мене і замовили їжу. Я подав їм їжу, вони подякували і сіли на свої місця. Потім вони дістали зброю і почали стріляти в людей".

"Навколо мене лежали десятки мертвих тіл", - розповів він.

Облога готелю тривала близько 12 годин. Звільнити будівлю вдалося у неділю вранці.

Афганські сили спецпризначення уночі висадилися із гелікоптерів на дах готелю. У міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомили, що афганський спецназ працював спільно із західними силами безпеки.

Усі нападники, а їх було троє, вбиті. Понад 160 осіб - гостей і персоналу готелю - врятовані.

Готель Intercontinental у Кабулі перебуває у державній власності і не є частиною глобальної мережі готелів із такою ж назвою. Його часто використовують як місце для проведення весіль, конференцій і політичних зібрань.