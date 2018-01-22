"Зрозуміло, чим тут пахне": Саакашвілі в апеляційному суді

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Київський апеляційний адміністративний суд відклав не невизначений термін розгляд апеляції Міхеіла Саакашвілі на рішення про відмову надати йому статус особи, що потребує особливого захисту.

Це сталося після того, як екс-президент Грузії та його захисники заявили про недовіру і відвід усьому складу президії суддів. Суд вирішив, що ця справа має розглядатися повторно, після автоматичного визначення нового складу суду.

Засідання Київського апеляційного адміністративного суду відбувалося під постійні вигуки, аплодисменти прихильників екс-президента Грузії, які прийшли до зали засідань. Попри порушення правил судового засідання, судді не зробили жодного зауваження присутнім у залі.

Міхеіл Саакашвілі заявив про відвід усьому складу президії суддів. На їхню адресу, а також адресу представників Державної міграційної служби лунали образливі висловлювання. Він називав їх "злочинцями", "зрадниками", а прихильники скандували "Ганьба!", "Бариги!", "На нари!".

Екс-президент Грузії заявив, що Державна міграційна служба та судді виконують вказівку адміністрації президента і особисто Петра Порошенка з метою його якнайшвидшої депортації з країни.

"Спочатку мене позбавили громадянства, сфальсифікувавши документи. Цей наказ особисто - я це стверджую - дав президент Порошенко", - заявив Міхеіл Саакашвілі.

"Цілком зрозуміло, чим тут вже пахне. І ясно, де написано сценарії - в адміністрації президента", - наголосив він.

Екс-президент твердив, що сьогоднішнє рішення могло дати підстави для його екстрадиції до Грузії.

"Якщо вони мене остаточно позбавлять статусу (біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. - Ред.) , вони мене зможуть депортувати ще до того, як я захищатиму у суді своє право повернути громадянство України", - сказав він.

Міхеіл Саакашвілі вкотре заявив, що позбавлення його громадянства відбулося за сфальсифікованими матеріалами, у той же час він висунув звинувачення Петру Порошенку у тому, що він "порушив усі можливі закони", коли інкогніто, за чужими документами перетинав український кордон і полетів на відпочинок на Мальдіви на початку січня.

У ЗМІ минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що президент України відпочивав на Мальдівських островах разом із вісьмома особами. Факт такого відпочинку підтвердила президентська прес-служба, проте не коментувала повідомлень про те, що імена усіх подорожувальників були змінені, та інші факти, наведені у журналістському розслідуванні.

"І ця людина дає вказівки ось цим суддям", - заявив Міхеіл Саакашвілі.

"Ніхто не втече, усі відповідатимуть. (...) Ця "малина" буде закінчена", - сказав екс-президент Грузії.

Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі українського громадянства у липні минулого року.

Згодом він заявляв, що "ситуація із Саакашвілі не варта міжнародної уваги" і що ідеться про "конкретні злочини", тому головне завдання - це забезпечити неупереджене слідство і справедливий суд.

У Грузії екс-президента заочно засудили до трьох років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Представники прокуратури Грузії неодноразово заявляли, що чекають завершення процедур в Україні для подальшої екстрадиції Міхеіла Саакашвілі до Грузії.