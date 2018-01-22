Суд у Лондоні розглядає апеляцію України на рішення про "борг Януковича"
Апеляційний суд Англії почав розгляд апеляції України на рішення Високого суду, який не визнав аргументів України у справі про тримільярдний борг перед Росією - так званий "борг Януковича".
Про це повідомляє кореспондент ВВС Олексій Калмиков із будівлі суду.
Джерело, близьке до однієї зі сторін судового процесу, у коментарі ВВС Україна висловило припущення, що слухання триватимуть 5-6 днів. Після цього у суду буде півроку для оголошення рішення.
Якщо апеляційна інстанція підтвердить рішення Високого суду Лондона, Україна буде зобов'язана сплатити Росії три мільярди доларів плюс проценти.
У міністерстві фінансів України ВВС Україна повідомили, що на слуханнях присутній міністр фінансів Олександр Данилюк.
Інтереси України у суді представляє міжнародна юридична компанія Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. 22 січня юристи компанії викладають аргументи української сторони.
Після Євромайдану і зміни влади в Україні Київ намагався включити ці кошти до загального пакета під час переговорів про реструктуризацію інших зовнішніх зобов'язань.
Проте Москва відмовилася від цього, наполягаючи на тому, що борг є державним, оскільки усі переговори щодо позики відбувалися на найвищому державному рівні.
У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату "боргу Януковича", вважаючи його політичним.
Оскільки в грудні 2013-го сторони домовилися, що суперечки вирішуватимуться за британським правом, російська сторона скористалася цим і на початку 2016 року звернулася до суду.
Наприкінці березня 2017 року Високий суд Лондона відкинув аргументи Києва.
Суддя у справі Вільям Блер наголошував, що аргументи України про те, що Росія спочатку тиснула на Київ, а потім анексувала Крим і сприяла розпалюванню війни на Сході країни, стосуються питань міжнародного права і відносин суверенних держав і не належать до компетенції англійського суду. Але водночас, суд наголосив, що Україна має право на апеляцію.
Український уряд твердить, що суд має враховувати фактори економічної та воєнної агресії проти України з боку Росії.
РФ, зі свого боку, ці закиди тривалий час заперечує.