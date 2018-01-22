Суд у Лондоні розглядає апеляцію України на рішення про "борг Януковича"

Копирайт изображения PA Image caption Високий суд Англії минулого року сказав, що вважає суперечку про український борг Росії відносинами суверенних держав, що не входить до його компетенції.

Апеляційний суд Англії почав розгляд апеляції України на рішення Високого суду, який не визнав аргументів України у справі про тримільярдний борг перед Росією - так званий "борг Януковича".

Про це повідомляє кореспондент ВВС Олексій Калмиков із будівлі суду.

Джерело, близьке до однієї зі сторін судового процесу, у коментарі ВВС Україна висловило припущення, що слухання триватимуть 5-6 днів. Після цього у суду буде півроку для оголошення рішення.

Якщо апеляційна інстанція підтвердить рішення Високого суду Лондона, Україна буде зобов'язана сплатити Росії три мільярди доларів плюс проценти.

У міністерстві фінансів України ВВС Україна повідомили, що на слуханнях присутній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Інтереси України у суді представляє міжнародна юридична компанія Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. 22 січня юристи компанії викладають аргументи української сторони.

Після Євромайдану і зміни влади в Україні Київ намагався включити ці кошти до загального пакета під час переговорів про реструктуризацію інших зовнішніх зобов'язань.

Проте Москва відмовилася від цього, наполягаючи на тому, що борг є державним, оскільки усі переговори щодо позики відбувалися на найвищому державному рівні.

У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату "боргу Януковича", вважаючи його політичним.

Оскільки в грудні 2013-го сторони домовилися, що суперечки вирішуватимуться за британським правом, російська сторона скористалася цим і на початку 2016 року звернулася до суду.

Наприкінці березня 2017 року Високий суд Лондона відкинув аргументи Києва.

Суддя у справі Вільям Блер наголошував, що аргументи України про те, що Росія спочатку тиснула на Київ, а потім анексувала Крим і сприяла розпалюванню війни на Сході країни, стосуються питань міжнародного права і відносин суверенних держав і не належать до компетенції англійського суду. Але водночас, суд наголосив, що Україна має право на апеляцію.

Український уряд твердить, що суд має враховувати фактори економічної та воєнної агресії проти України з боку Росії.

РФ, зі свого боку, ці закиди тривалий час заперечує.