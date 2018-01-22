Вибух гранати у Бердянську: поранені троє поліцейських

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Під час поліцейської спецоперації у Бердянську вибухнула граната, тяжко поранені троє правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

У понеділок вранці у Бердянську Запорізької області троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукову роботу.

"Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення", - написав очільник поліції у Facebook.

Згодом Сергій Князєв додав, що зловмисник загинув.

За життя поранених правоохоронців борються медики.

Стрілянина в Одесі

19 січня у центрі Одеси в районі вулиць Новосельського і Старопортофранківської неподалік школи №122 сталася перестрілка.

Там переховувався чоловік, якого поліція шукала за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Внаслідок інциденту загинуло троє людей: поліцейський, зловмисник та його спільник.

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Ще двоє правоохоронців і таксист, який став випадковою жертвою, поранені і перебувають в лікарні.

Зловмисника, яким виявився 60-річний Валентин Дорошенко, застрелили на місці. Перед тим він встиг вбити свого спільника. За попередніми даними, між ними був конфлікт.

Наступного дня, 20 січня, в Одесі поліція затримала чоловіка, який з 8 поверха багатоповерхівки стріляв по людях.

Внаслідок стрілянини постраждала одна особа та майно сусідів. Порушника затримали.