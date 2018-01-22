У Кабулі вціліли 19 українців, для них готують літак

Копирайт изображения УНІАН Image caption Літак ДСНС може забрати українців з Кабула

Україна готується направити до Кабула літак Державної служби з надзвичайних ситуацій, який забере тіла загиблих та поверне додому поранених громадян.

"ДСНС готує літак на Кабул. Коли його відправлять - це залежить від того, як швидко будуть готові всі необхідні документи для репатріації тіл загиблих", - розказала ВВС Україна речниця МЗС Мар'яна Беца.

За її словами, на цей момент дипломати України працюють над тим, аби перевірити точну кількість загиблих та поранених українців.

При цьому їм сприяють і дипломати інших країн.

"Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air", - повідомила речниця МЗС.

Вона додала, що це не остаточна кількість, оскільки лишаються неідентифіковані тіла загиблих.

Що стосується тих громадян України, які вижили, то за інформацією МЗС, загрози їхньому життю на цей момент немає.

Посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк повідомив ВВС Україна, що відомо про 19 українців, які жили в цьому готелі та вціліли після нападу. "Вони не постраждали, або ж зазнали легких тілесних ушкоджень", - каже дипломат.

Він додав, що на цей момент всіх українців евакуювали з готелю.

Також дипломати вже повідомили вцілілим, що готується спецлітак, яким вони за бажанням в найближчі дні зможуть повернутися в Україну.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption МЗС підтверджує загибель семи українців. Ідентифікація тіл триває

ВВС Україна поспілкувалась з дружиною одного з українців, який вижив після нападу бойовиків в Кабулі.

"З його слів та слів його колег, він в нормі фізично. Морально - самі розумієте", - каже жінка.

Вона розповіла, що на дани момент всі, хто вижив, знаходяться в безпеці і скоро повернуться в Україну.

Жінка каже, що вони постійно з чоловіком на контакті.

Загалом у нападі загинули більше тридцяти людей, серед яких було щонайменше 14 іноземців. Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна - з Греції та ще одна - з Казахстану. Встановлення осіб жертв триває.

Серед жертв - працівники готелю, гості, а також представники сил безпеки, які протистояли нападникам.

ЗМІ повідомляють, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання Талібан.