Як зимують тварини в Київському зоопарку - фото

Київський зоопарк поділився з BBC Україна фотографіями своїх зимових тварин.

Також звіринець надав трохи інформації про те, як зимують деякі з його мешканців.

Леви вже частково адаптувались до українського клімату. Тож вони спокійно гуляють в засніженому вольєрі.

Копирайт изображения Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption Лев адаптувався до української зими

Копирайт изображения Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption А це - зимова левиця

А ось амурським тиграм взимку краще, ніж влітку.

У зоопарку кажуть, що коли випав сніг, вони почали бігати, стрибати і качатися в снігу.

"Зимові розваги розпалюють апетит: тигри-самці з'їдають у нас по вісім кілограмів м'яса за день, самки - по шість. Ми завжди кладемо м'ясо у різні місця, щоб їм було цікаво шукати "здобич", - розказують в звіринці.

Копирайт изображения Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption Амурським тиграм взимку комфортно

У вольєрі, де раніше були тянь-шанські ведмеді, тепер розгулюють кози та качки з гусьми. А самі ведмеді зараз в берлогах, де їм приготували солому для зручнішого сну.

"Ведмедям тепер тут не місце. Бо взимку ведмеді сплять", - кажуть в зоопарку.

Всі теплолюбні тварини також переведені в теплі приміщення, де літня температура та встановлені спеціальні параметри мікроклімату та вентиляції. Це слон, жирафи й антилопи.

Деякі, якщо погода дозволяє, виходять на невеликі прогулянки.

Для тварин, які знаходяться на вулиці, є укриття від вітру, снігу і дощу. Там облаштовані спеціальні лежанки з соломи і дерев'яної щепи.

Копирайт изображения Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption На вулиці для тварин є укриття від вітру, снігу і дощу

Цілий рік на вулиці знаходяться всі види оленів місцевої фауни.

Також зими не бояться яки, бізони та олені.

Копирайт изображения Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption Яки не бояться зими