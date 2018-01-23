Як зимують тварини в Київському зоопарку - фото
Київський зоопарк поділився з BBC Україна фотографіями своїх зимових тварин.
Також звіринець надав трохи інформації про те, як зимують деякі з його мешканців.
Леви вже частково адаптувались до українського клімату. Тож вони спокійно гуляють в засніженому вольєрі.
А ось амурським тиграм взимку краще, ніж влітку.
У зоопарку кажуть, що коли випав сніг, вони почали бігати, стрибати і качатися в снігу.
"Зимові розваги розпалюють апетит: тигри-самці з'їдають у нас по вісім кілограмів м'яса за день, самки - по шість. Ми завжди кладемо м'ясо у різні місця, щоб їм було цікаво шукати "здобич", - розказують в звіринці.
У вольєрі, де раніше були тянь-шанські ведмеді, тепер розгулюють кози та качки з гусьми. А самі ведмеді зараз в берлогах, де їм приготували солому для зручнішого сну.
"Ведмедям тепер тут не місце. Бо взимку ведмеді сплять", - кажуть в зоопарку.
Всі теплолюбні тварини також переведені в теплі приміщення, де літня температура та встановлені спеціальні параметри мікроклімату та вентиляції. Це слон, жирафи й антилопи.
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Деякі, якщо погода дозволяє, виходять на невеликі прогулянки.
Для тварин, які знаходяться на вулиці, є укриття від вітру, снігу і дощу. Там облаштовані спеціальні лежанки з соломи і дерев'яної щепи.
Цілий рік на вулиці знаходяться всі види оленів місцевої фауни.
Також зими не бояться яки, бізони та олені.