Папа Франциск вибачився перед жертвами насильства

Копирайт изображения EPA Image caption Папа вибачився перед жертвами сексуального насильства за свої висловлювання

Голова Римо-католицької церкви Папа Франциск вибачився за свої висловлювання, які він зробив минулого тижня в Чилі. В тих коментарях він виправдовував єпископа, якого звинувачують у приховуванні сексуального насильства.

Папа Франциск визнав, що цими висловлюваннями багатьох образив. При цьому він повторив, що переконаний у тому, що чилійський єпископ Хуан Баррос невинний.

"Я прошу в них вибачення, якщо образив. Але я їх образив, сам того не бажаючи. Це мені дуже болить", - сказав Папа в понеділок, повідомляє агентство Reuters.

Ці вибачення він озвучив журналістам на борту літака під час повернення до Риму.

В четвер Папа Франциск сказав, що жертви, які звинуватили єпископа Барроса, вчинили наклеп.

Рідкісне вибачення

Аналіз Джеймса Рейнольдса, кореспондента BBC в Римі

Це дуже рідкісний випадок, коли Папа вибачається за свої слова. Він чітко відчував, що має компенсувати ті висловлювання, які озвучив раніше в Чилі.

Жертви звинуватили чилійського єпископа Хуана Барроса в приховуванні злочинів, які вчинив один зі священиків.

Протягом своєї поїздки до Чилі Папа Франциск назвав ці звинувачення наклепом, вказавши на брак доказів.

Тепер Папа вибачився за ці слова. Він сказав, що розуміє, що жертви це сприйняли як "ляпас в обличчя".

При цьому Папа продовжує наполягати, що розслідування не довело правдивість звинувачень проти єпископа Барроса.