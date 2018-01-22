Тіла загиблих у Кабулі українців привезуть у середу - МЗС

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption МЗС підтверджує загибель семи українців

Тіла українських громадян, які загинули після нападу бойовиків на готель в Кабулі, 24 січня привезуть на батьківщину.

"Репатріація тіл запланована на 24 січня", - повідомила ВВС Україна в понеділок увечері речник МЗС Мар'яна Беца.

Повертати тих, хто вижив, почнуть вже у понеділок.

Хтось повертатиметься рейсовими літаками, інші - спецлітаком, який буде перевозити тіла загиблих.

Раніше МЗС повідомляло, що Україна готується направити в Кабул спецлітак, який забере тіла загиблих та поверне додому поранених громадян.

Станом на понеділок, українські дипломати ще перевіряли точну кількість загиблих та поранених українців.

"Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air", - повідомила речниця МЗС.

Вона додала, що це не остаточна кількість, оскільки лишаються неідентифіковані інші тіла загиблих.

Що стосується тих громадян України, які вижили, то за інформацією МЗС, загрози їхньому життю на цей момент немає.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Деякі українці отримали легкі травми

Посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк повідомив ВВС Україна, що відомо про 19 українців, які жили в цьому готелі та вціліли після нападу. "Вони не постраждали або ж зазнали легких тілесних ушкоджень", - каже дипломат.

Він додав, що на цей момент всіх українців евакуювали з готелю.

Також дипломати їм вже повідомили, що готується спецлітак, яким вони за бажанням в найближчі дні зможуть повернутися в Україну.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції в понеділок повідомив, що кількість жертв серед громадян України може зрости.

"Є підозри щодо більшої кількості жертв серед громадян України", - сказав пан Клімкін.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Загалом у нападі загинули понад тридцять людей

Міністр додав, всіх українців евакуювали на військову базу в Кабулі, проте дехто з них вже повертається до готелю.

За його словами, дипломати працюють над тим, аби оформити всі необхідні документи для репатріації тіл загиблих. Також надається допомога тим, хто вижив.

"Ми сказали всім, хто хоче виїхати, що ми це повернення забезпечимо", - запевнив пан Клімкін.

ВВС Україна поспілкувалась з дружиною одного з українців, який вижив після нападу бойовиків в Кабулі.

"З його слів та слів його колег, він в нормі фізично. Морально - самі розумієте", - каже жінка.

Вона розповіла, що на даний момент всі, хто вижив, знаходяться в безпеці і скоро повернуться в Україну.

Жінка каже, що вони постійно з чоловіком на контакті.

Загалом у нападі загинули понад тридцять людей, серед яких було щонайменше 14 іноземців.

Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна - з Греції та ще одна - з Казахстану. Встановлення осіб жертв триває.

Серед жертв - працівники готелю, гості, а також представники сил безпеки, які протистояли нападникам.

ЗМІ повідомляють, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання Талібан.