У довгий список кінопремії "Золота дзиґа" увійшло 59 фільмів

Копирайт изображения ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР ФІЛЬМУ "КІБОРГИ"

Друга національна кінопремія України "Золота дзиґа" оголосила довгий список номінантів. Про це йдеться у повідомлення на офіційному сайті премії.

Як повідомили організатори кінопремії, цього року "Золоту дзиґу" вручатимуть у 18 номінаціях.

Із 77 стрічок, які подали на участь у конкурсі, до довгого списку увійшло 59 кіноробіт: 16 повнометражних ігрових, 22 короткометражних ігрових, 13 документальних, 8 анімаційних, зазначено у повідомлені.

Зокрема, у категорії повнометражний ігровий фільм змагатимуться такі фільми як "Dzidzio Контрабас" режисера Олега Борщевського, "Кіборги" та "Чужа молитва" Ахтема Сеітаблаєва, "Лагідна" Сергія Лозниці та інші.

У Державній агенції з питань кіно наприкінці року підрахували, що за результатами трьох тижнів прокату фільму "Кіборги" його подивились понад 263 тисячі глядачів. Загалом фільм у прокаті зібрав 19,3 мільйона гривень.

З повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті національної кінопремії "Золота дзиґа".

У квітні минулого року в номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Гніздо горлиці", вона й отримала Першу національну кінопремію"Золота Дзиґа". Нагороди також отримали четверо акторів, які зіграли у фільмі.

Режисер фільму "Гніздо горлиці" Тарас Ткаченко здобув перемогу у номінації "Найкращий режисер" і отримав свою "Золоту дзиґу".

Переможців конкурсу оголосять 20 квітня на урочистій церемонії.