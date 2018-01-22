Oxfam: 82% світового багатства - у руках лише 1% людей

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Минулого року розрив між найбагатшими людьми та рештою світу збільшився, оскільки багатство і далі залишається в руках невеликої меншості. Про це ідеться у звіті Oxfam - міжнародної коаліції організацій, які ведуть боротьбу з бідністю.

За даними організації, 82% створеного минулого року багатства отримав лише 1% людей планети. В той же час прибутки найбіднішої частини населення світу не зросли.

Oxfam заявила, що така статистика, яку критики ставлять під сумнів, показує недоліки чинної системи.

Серед причин такого стану речей організація називає ухилення від сплати податків, вплив компаній на політику, звуження прав робітників.

Oxfam робить такі звіти вже п'ять років поспіль.

Минулого року організація повідомила, що вісім найбагатших людей на планеті мають стільки ж статків, скільки найбідніше населення світу. Але пізніше переглянула ці дані.

Цього року організація заявила, що 42 найбагатші людини мають такі ж статки, що й найбідніша частина населення планети.

Головний виконавчий директор Oxfam Марк Голдрінг пояснив постійну зміну цифр вдосконаленням статистичних даних.

"У будь якому разі це - неприйнятний рівень нерівності", - підкреслив він.

Доповідь Oxfam збіглася з початком Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі. В цій щорічній конференції беруть участь багато провідних політичних та бізнесових лідерів світу.

Аналіз Ентоні Рубена, BBC Reality Check

Насправді дуже важко розібратися, скільки багатства концентрується в руках як багатіїв, так і дуже бідних людей.

Найбагатші, як правило, не оприлюднюють інформацію про свої статки, а багато бідних країн мають погану статистику.

Наприклад, минулого року Oxfam повідомила, що вісім людей мають стільки ж багатства, скільки найбідніша частина населення світу. Зараз вона переглянула цю цифру до 61 людини. Це досить великий перегляд.

Існують інші застереження щодо даних, на яких ґрунтуються такі підрахунки. Наприклад, люди з найнижчими статками не обов'язково бідні. Вони можуть бути висококваліфікованими фахівцями з великою сумою студентського боргу, або людьми з високими доходами, але величезними іпотечними кредитами.

Але незалежно від того, скільки людей мають таке ж багатство, як і найбідніша частина світу, проблема нерівності існує. Це і є головне послання Oxfam до Давосу.

Копирайт изображения MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images Image caption Золоті злитки в Центральному банку Чехії

Організація вимагає переосмислити бізнес-моделі і стверджує, що надто велика увага приділяється максимізації прибутків акціонерів.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 70 тисяч людей у десяти країнах, 72% респондентів заявили, що хочуть, аби їхні уряди терміново вирішили проблему "розриву у прибутках між багатими та бідними".

Проте Марк Літтлвуд, генеральний директор аналітичного центру Інститут економічних відносин заявив, що Oxfam став "одержимим багатими, а не бідними".

"Більші податки і перерозподіл нічим не допоможуть бідним, багатство не є фіксованим. Багаті люди також мусять платити високі податки - скорочення їхнього багатства не призведе до перерозподілу, а знищить його - і користі не буде ні для кого", - додає він.

Сем Думітріу, керівник дослідницького відділу в іншому аналітичному центрі - Інституту Адама Сміта, каже, що статистика нерівності від благодійних організацій "завжди змальовує хибну картину".

"Насправді глобальна нерівність за останні декілька десятиліть сильно скоротилася. Оскільки Китай, Індія та В'єтнам провели неоліберальні реформи, які забезпечують право власності, зменшують регулювання та посилюють конкуренцію, найбідніші люди світу отримують величезний приріст заробітної плати, і це сприяє більш рівномірному розподілу доходів", - підкреслює він.

Як Oxfam отримує дані?

Доповідь Оксфама ґрунтується на даних Forbes та щорічника Credit Suisse Global Wealth, який інформує про розподіл світового багатства з 2000 року.

Аби визначити, чим володіє особа, дослідження оцінює її активи (переважно майно та земля) мінус борги. Ці дані не включають заробітну плату чи прибуток.

Таку методологію часто критикують. Вона означає, що студент, який має високі борги, але великий потенціал для заробітку в майбутньому, буде вважатися бідним.

Проте Oxfam підкреслює, що навіть якщо багатство найбіднішої частини населення світу перерахувати з виключенням чистих боржників, їхні загальні статки буде таким же, як у 128 найбагатших мільярдерів.