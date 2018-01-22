Сотні людей прийшли попрощатися із Долорес О'Ріордан

Копирайт изображения PA

Сотні людей прийшли віддати шану вокалістці групи Cranberries Долорес О'Ріордан на церемонії прощання в ірландському місті Лімерик.

Люди збиралися на вулиці біля церкви Св. Йосипа, пані О'Ріордан лежала у відкритій труні.

Шанувальники співачки приносили із собою квіти. Дехто брав жовті нарциси, бо вони символізували "сонячне світло".

Всередині церкви тихо грали пісні, які виконувала співачка. Біля її труни лежали квіти, також там висів напис: "Хоч пісня і закінчилася, але спогади залишаться".

Єпископ Брендан Лейх зазначив, що співачку дуже любить її місто, і що пані О'Ріордан сповідувала життя у правді, любові та мирі, передає телекомпанія RTE.

Поховають артистку в селищі Баллібрікен у вівторок. Там будуть лише члени її родини.

Місцеве радіо транслюватиме похоронну процесію, аби охочі могли доєднатися.

The Irish Times повідомляє, що пані О'Ріордан поховають поряд із її батьком Теренсом, який загинув у 2011 році.

Копирайт изображения PA Image caption Сотні людей чекали біля церкви, аби попрощатися зі співачкою

О'Ріордан раптово померла в Лондоні минулого тижня. Їй було 46 років.

Вокалістку групи Cranberries знайшли мертвою у готелі.

Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1994 році Долорес О'Ріордан здобула всесвітню популярність як солістка групи Cranberries, виконавши одну з найвідоміших композицій Zombie

Поки що причини смерті не оголошують, але 3 квітня суд вирішить, чи оприлюднювати цю інформацію.

Коронер, який розслідує обставити її смерті, поки що чекає на результати експертиз.

Поліція раніше повідомила, що не вважає смерть вокалістки Cranberries Долорес О'Ріордан підозрілою.