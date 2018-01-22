В Ізраїлі розшифрували частину сувоїв Мертвого моря

Копирайт изображения University of Haifa Image caption Археологи витратили рік на те, аби розшифрувати древні манускрипти

Науковці дослідили шістдесят невеликих фрагментів таємничого стародавнього тексту сувоїв Мертвого моря і розшифрували 364-денний календар.

Дехто з науковців припускає, що авторами 900 древніх манускриптів могли ‎бути члени юдейської релігійної групи ессенів.

Перший сувій виявив у 1947 році молодий бедуїнський пастух, що шукав загублену вівцю у ‎місцевості Кумран на північно-західному березі Мертвого моря.‎

Колекція вважається найстарішою копією Біблії, яку будь-коли знаходили, датованою IV століттям до нашої ери.

Фрагменти сувоїв змогли перекласти доктор Ешбаль Ратсон і професор Джонатан Бен-Дов, який займається біблійними дослідженнями у Хайфському університеті.

Манускрипти написані спеціальним кодом, деякі фрагменти були меншими за 1 кв. см.

Вчені розшифрували унікальний 364-денний календар, у якому є давні єврейські свята.

Пан Ратсон і Пан Бен-Дов зазначили, що у сувоях описується два свята, не згадані в Торі, але які є у кумранських сувоях: свята Нового вина та Нової олії.

Дослідники кажуть, що ці дні є продовженням свята Шавуот, який "сьогодні святкують як день нового урожаю пшениці".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У сувоях багато біблійних текстів, а також світські твори про життя у І й ІІ тисячоліттях до ‎н.е.‎

Вчені також виявили, що за стародавнім календарем люди відзначали перехід між сезонами. Такі дні називали "текуфа", що з івриту перекладається як "період".

Історики уточнили, що розшифрувати сувої їм допомогли записи між рядками тексту. За допомогою цих нотаток вони виявили пропущені дати у календарі.

"Схоже, що людина, яка написала манускрипт, могла бути однією з очільників цієї спільноти, яка знала секретний шифр, але забула згадати про кілька свят, які святкувала громада", - зазначив вчений Ратсон.