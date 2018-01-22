Очільник Apple заявив, що не пускає небожа до соцмереж

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Голова компанії Apple Тім Кук заявив, що не дозволяє своєму юному племінникові заходити до соцмереж, назвавши це одним із тих небагатьох обмежень, які він накладає на дітей у своїй сім'ї.

Соцмережі дуже популярні серед дітей, але нещодавні опитування показали, що широка публіка втрачає до них довіру.

"У мене немає дітей, але є племінник, і я його в чомусь обмежую. Деякі речі я йому не дозволяю. Наприклад, заходити до соцмереж", - заявив пан Кук, розмовляючи з журналістом Guardian.

На думку деяких експертів, соцмережі треба жорсткіше регулювати.

Вікові обмеження

Пан Кук не сказав, скільки років його небожу, але в березні 2015 року в інтерв'ю він говорив, що йому 10 років.

Копирайт изображения facebook Image caption У грудні минулого року Facebook представила месенджер для дітей

У США права користувачів інтернету, яким менш як 13 років, регулює закон про захист особистого життя дітей в інтернеті (Children's Online Privacy Protection Act).

Закон обмежує інформацію про дітей, яку можуть збирати соціальні мережі. Через це платформи самі оголошують, що ними не можуть користуватися діти молодші 13 років.

Однак в листопаді минулого року британський телеком-регулятор Ofcom заявив, що кількість юних користувачів соцмереж зростає, попри обмежувальні закони. Пізніше благодійна організація NSPCC, що займається проблемами дітей, звинуватила Facebook, Instagram і Snapchat в тому, що ті ігнорують цю проблему.

Пропагандистські кампанії

За останні місяці соціальні мережі частіше критикують через вразливість соцмереж з боку "фейкових новин" і пропаганди.

У п'ятницю компанія Twitter визнала, що кількість пов'язаних із Росією акаунтів, які використовували під час виборів президента США в 2016 році, виявилася більшою, аніж вважали раніше.

Компанія заявила, що розішле листи з попередженнями 677 775 своїм користувачам, які підписалися у Twitter на акаунти, які ймовірно пов'язані з Москвою або поставили "лайк" чи ретвітнули їхній контент під час виборів.

Щодо Facebook, то проблеми з контентом нещодавно визнали двоє високопосадовців у цій компанії.

"Ми занадто багато інвестували в нові функції і занадто мало - в запобігання маніпуляцій системою", - заявив у неділю представник Facebook Елліот Шредж. На початку року схожий висновок зробив і творець соцмережі Марк Цукерберг.

Інший топ-менеджер Facebook Самід Чакрабарті писав, що компанії-оператори соцмереж мають думати про вплив, який вони чинять на користувачів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відеоблогер Логан Пол причинив зміну правил премодерації на Youtube

"Якщо й існує якась фундаментальна істина про те, як соцмережі впливають на демократію, то ось вона: соцмережі підсилюють прагнення людей - як хороші, так і погані", - написав він.

YouTube також критикують користувачі. Нещодавно відеоблогер Логан Пол оприлюднив відеозапис з японського лісу Аокігахара, де він виявив труп самогубця.

Коли сотні користувачів інтернету звинуватили Пола в неналежній поведінці, він вибачився і пояснив свою реакцію розгубленістю і здивуванням.

Після цього відео YouTube викреслив Пола зі списку преміум-блогерів. Також ресурс був змушений ввести премодерацію певної категорії роликів, а займатися цим будуть люди, а не алгоритми.

Однак віце-президент Google Роберт Кінцл сказав в інтерв'ю BBC, що роботу сервісу не має регулювати третя сторона.

"Ми не створюємо контент, а всього лише поширюємо його через нашу платформу", - підкреслює він.