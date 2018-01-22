Сенат США схвалив угоду для відновлення роботи держустанов

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Американські сенатори досягли угоди щодо документу, який продовжить фінансування роботи федерального уряду США до 8 лютого. Це дозволить відновити роботу держустанов, яку припинили в ніч на суботу.

За прийняття резолюції по законопроекту віддали 81 голос, із необхідних 60, "проти" висловилися 18 сенаторів.

Тепер сенаторам треба проголосувати безпосередньо за законопроект, після чого його розглянуть у палаті представників. Потім документ направлять на підпис президенту США Дональду Трампу.

Раніше законодавці не могли ухвалити законопроект про тимчасове продовження фінансування роботи уряду, оскільки демократи вимагали, щоби разом із затвердженням бюджету ухвалили гарантії для дітей нелегальних мігрантів.

"Сьогодні ми проголосуємо за відновлення роботи уряду", - оголосив на засіданні лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер.

При цьому він додав, що якщо до 8 лютого сторони не домовляться про захист мігрантів, то сенат перейде до розгляду окремого законопроекту на цю тему.

У ніч на суботу, 20 січня, американські законодавці не домовилися про продовження фінансування уряду, що призвело до повного або часткового закриття бюджетних установ.

У понеділок на роботу не вийшли сотні тисяч співробітників американських держструктур, у тому числі більшість працівників міністерств житлового будівництва, екології, освіти й торгівлі.

У міністерствах фінансів, охорони здоров'я, оборони і транспорту на роботу не прийшли біля половини співробітників.