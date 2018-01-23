Світоліна не змогла потрапити до півфіналу Australian Open

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Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії бельгійці Елізе Мертенс.

Гра тривала годину і 13 хвилин і закінчилася перемогою 22-річної бельгійської тенісистки з рахунком 6:4, 6:0.

Суперниця Мертенс визначиться у двобої іспанки Карли Суарес Наварро та данки Кароліни Возняцкі.

Еліна Світоліна, яка зараз є четвертою ракеткою світу, залишає змагання.

19 січня Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу перемогла 15-річну українку Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:2. Відтак вона вперше в кар'єрі пройшла до четвертого кола Australian Open.

Загалом до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії пробилися три українки. Ще одна - Катерина Бондаренко перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (рахунок - 6:2, 6:3).

Жіночий фінал на Australian Open відбудеться 27 січня.

Призовий фонд Відкритого чемпіонату Австралії складає 55 млн австралійський доларів (це більш як 40 млн доларів США).