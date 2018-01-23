Помер джазовий музикант Г'ю Масекела

Копирайт изображения Kristy Sparow/Getty Images Image caption Г'ю Масекела на концерті до Всесвітнього дня джазу в Парижі у 2015 році

У віці 78 років помер відомий південноафриканський джазовий композитор та трубач Г'ю Масекела.

Родина музиканта повідомила, що він помер після "тривалої та мужньої боротьби з раком простати".

Масекела брав активну участь у боротьбі проти режиму апартеїду, що існував в Південній Африці до 1994 року.

Його називають "батьком південноафриканського джазу".

Всесвітнє визнання Масекела завоював музикою в стилі афро-джаз та хітом Soweto Blues. Ця пісня, написана 1977 року, стала символом боротьби проти апартеїду.

Копирайт изображения Rick Diamond/Getty Images Image caption Виступ Г'ю Масекели у 2009 році на джазовому фестивалі в Новому Орлеані, США

Масекела народився у південноафриканському місті Вітбанк у 1939 році.

Він вирішив стати трубачем після того, як побачив гру актора Кірка Дугласа у ролі джазового музиканта в фільмі "Юнак з трубою".

Масекела переконав одного зі своїх вчителів - борця проти апартеїду, єпископа Тревора Гаддлстона, - придбати йому музичний інструмент. Вчителю майбутній музикант пообіцяв бути старанним підлітком.

1960 року Масекела покинув Південну Африку, до якої не повертався наступні 30 років.

Американські музиканти Діззі Гіллеспі та Луї Армстронг, під опікою яких перебував Масекела, надихнули його розробити власний унікальний стиль.

1967 року він виступав на фестивалі поп-музики у каліфорнійському місті Монтерей разом з Дженіс Джоплін, Отісом Реддінгом, Раві Шанкаром, The Who та Джимі Хендріксом.

Маcекела повернувся до Південної Африки 1990 року після звільнення лідера Африканського національного конгресу Нельсона Мандели, до визволення якого він закликав у пісні Bring Home Nelson Mandela ("Поверніть додому Нельсона Манделу").

У червні 2010 року він виступив на відкритті чемпіонату світу з футболу, що проходив у Південній Африці.