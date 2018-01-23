В Ірландії попрощалися з вокалісткою Cranberries

Копирайт изображения Getty Images Image caption Похорон Долорес О'Ріордан, 23 січня 2018 року

В ірландському селищі Баллібрікен відбулася похоронна церемонія вокалістки гурту Cranberries Долорес О'Ріордан.

Месу провів друг сім'ї Кенон Ліам Макнамара у церкві Святого Альбе в Баллібрікені.

Деякі ірландські радіостанції одночасно ставили в ефір хіт 1996 року When You're Gone.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церемонію провели в церкві Святого Альбе в Баллібрікен

На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан, а також картину Богоматері Долорес, на честь якої її назвали.

Під час проповіді Кенон Макнамара зазначив: "не можливо злічити, скількох вона врятувала від депресії й смутку".

Як повідомляє The Irish Times, пані О'Ріордан мали поховати поряд із її батьком Теренсом, який загинув 2011 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній чоловік Долорес О'Ріордан Дон Бертон та їхні діти Тейлор, Молі та Дакота Бертон

Усі охочі могли попрощатись з Долорес напередодні, у вівторок. Всередині церкви тихо грали пісні, які виконувала співачка. Біля її труни лежали квіти, також там висів напис: "Хоч пісня і закінчилася, але спогади залишаться".

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О'Ріордан раптово померла в Лондоні минулого тижня. Їй було 46 років.

Вокалістку групи Cranberries знайшли мертвою у готелі.

Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.

Поки що причини смерті не оголошують, але 3 квітня суд вирішить, чи оприлюднювати цю інформацію.