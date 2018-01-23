В Ірландії попрощалися з вокалісткою Cranberries
В ірландському селищі Баллібрікен відбулася похоронна церемонія вокалістки гурту Cranberries Долорес О'Ріордан.
Месу провів друг сім'ї Кенон Ліам Макнамара у церкві Святого Альбе в Баллібрікені.
Деякі ірландські радіостанції одночасно ставили в ефір хіт 1996 року When You're Gone.
На початку церемонії до вівтаря принесли гітару та платиновий диск, як символи життя О'Ріордан, а також картину Богоматері Долорес, на честь якої її назвали.
Під час проповіді Кенон Макнамара зазначив: "не можливо злічити, скількох вона врятувала від депресії й смутку".
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Як повідомляє The Irish Times, пані О'Ріордан мали поховати поряд із її батьком Теренсом, який загинув 2011 року.
Усі охочі могли попрощатись з Долорес напередодні, у вівторок. Всередині церкви тихо грали пісні, які виконувала співачка. Біля її труни лежали квіти, також там висів напис: "Хоч пісня і закінчилася, але спогади залишаться".
О'Ріордан раптово померла в Лондоні минулого тижня. Їй було 46 років.
Вокалістку групи Cranberries знайшли мертвою у готелі.
Як ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона була у Лондоні на сесії звукозапису.
Поки що причини смерті не оголошують, але 3 квітня суд вирішить, чи оприлюднювати цю інформацію.