Копирайт изображения Reuters Image caption Покупці в Amazon Go при вході сканують свій смартфон

Компанія Amazon в понеділок відкрила перший супермаркет без кас і продавців. Це може повністю змінити нашу звичну манеру щоденних покупок.

Протягом року нову схему тестували співробітники Amazon Go, розташованого в американському Сіетлі.

Увійшовши в магазин, покупці проходять через рамку, схожу на турнікет у метро, ​​і прикладають до валідатора свій смартфон із завантаженим додатком Amazon Go.

Потім вони можуть складати товари з полиць - бутерброди, запаковані салати, напої, печиво тощо - прямо до своїх сумок. Потреби в кошиках або візках немає, адже жодних кас проходити не треба.

Сенсори, розташовані на полицях, відразу ж додають ціну взятого товару до загальної вартості покупки або ж скидають її, якщо покупець кладе товар назад.

Єдине спілкування віч-на-віч з продавцем може знадобитися лише у разі покупки алкоголю, щоб засвідчити, що вік покупця відповідає закону.

Цей магазин відкрився для співробітників інтернет-гіганта Amazon ще в грудні 2016 року, і планували, що для широкої публіки він відчинить двері набагато швидше.

Однак, як розповів один зі співробітників Amazon, раптово виникли проблеми, оскільки сенсори спочатку не могли розділяти покупців, схожих статурою, а також збивалися, коли діти починали перекладати товари на полицях з місця на місце.

Копирайт изображения Reuters Image caption Якщо не брати до уваги передову технологію, то товари на полицях - звичайні

Однак голова Amazon Go Джанна Пуеріні заявила, що магазин під час тестового режиму працював відмінно:

"Цієї технології не існувало - це був справжній крок вперед у справі машинного розпізнавання інформації та побудови алгоритмів машинного самонавчання".

Поки Amazon не оголосила, чи будуть відкриті інші магазини Go, які не є частиною мережі магазинів органічних продуктів.

Поки що компанія не має планів впроваджувати цю безкасову технологію в магазини Whole Foods. Однак продавці добре знають, що чим швидше покупець робить покупки, тим імовірніше, що він повернеться до цього магазину ще раз.

І якщо черги в касу відійдуть у минуле, це дасть торговому оператору величезну перевагу перед конкурентами.

Amazon Go в Сіетлі - це не перша спроба Amazon зайти у реальну роздрібну торгівлю. 2015 року компанія відкрила свій перший реальний книжковий магазин, і теж в Сіетлі, де розташований її головний офіс.

Зараз в США існує 13 таких магазинів і з десять тимчасових точок збуту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Покупцям нового магазину слід мати на смартфоні додаток Amazon Go

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У жовтні 2017 року в своєму фінансовому звіті за третій квартал Amazon вперше оприлюднила дані про доходи, отримані саме в реальних магазинах - 1,28 млрд доларів, практично повністю зібраних в мережі Whole Foods.

І хоча доходи від реальних магазинів, можливо, ще справа майбутнього, аналітики вважають, що для Amazon це спосіб підвищити впізнаваність свого бренду і промотувати свою членську схему Prime.

Наприклад, члени Prime платять за книги в реальних магазинах інтернет-ціну, тоді як не члени купують їх по повній магазинній вартості.

Фінансовий директор Amazon Браян Олсавскі нещодавно натякнув, що конкуренти можуть очікувати на появу нових магазинів Amazon найближчими місяцями й роками.

"Ви побачите, як ми ростемо - поки що ми на ранній стадії, так що плани з часом будуть розвиватися", - сказав він у жовтні 2017 року.