Губернатор Гаваїв не одразу спростував ракетний удар, "бо забув пароль"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Губернатор штату Гаваї Девід Іге

Губернатор американського штату Гаваї Девід Іге не зміг швидко повідомити мешканцям штату про помилкову ракетну тривогу, тому що забув логін та пароль до Twitter.

Пану Іге доповіли, що сталася помилка, вже через дві хвилини після того, як мешканці штату отримали текстові повідомлення про ракетну тривогу.

Проте влада штату не спростовувала це повідомлення ще 17 хвилин.

22 січня пан Іге визнав, що не зміг згадати дані свого аканту в Twitter.

"Я маю зізнатися, що не знаю логіни та паролі від свого акаунту в Twitter, і я, безумовно, вже це виправив", - заявив губернатор, якого цитує місцева газета The Honolulu Star Advertiser.

Губернатор додав, що зберіг інформацію про акаунт на свій смартфон, щоб знову не припуститися помилки.

Після того, як спростування інформації про ракетну тривогу було опубліковане у Twitter, адміністрації губернатора знадобилося ще кілька хвилин, щоб опублікувати його у Facebook.

Проте губернатор не повідомив, чи знадобилося йому та його команді відновлювати доступ ще й до сторінки у Facebook.

Помилкова тривога

Агентство з управління в надзвичайних ситуаціях надіслало повідомлення про ракетну тривогу усім мешканцям штату Гаваї 13 січня.

"Загроза наближається до Гаваїв у вигляді балістичної ракети. Негайно прямуйте в укриття. Це не навчальна тривога", - ішлося в повідомленні.

Копирайт изображения Twitter Image caption Повідомлення про ракетну загрозу для жителів Гаваїв

Після отримання першого повідомлення чимало мешканців штату подумали про ядерний ракетний удар з боку Північної Кореї.

Агентству знадобилося півгодини, щоб надіслати друге повідомлення зі спростуванням інформації. Виявилося, що причиною хибної тривоги стала помилка співробітника агентства.