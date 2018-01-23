Грузія отримала першу партію "Джевелінів"

Копирайт изображения Міністерство оборони Грузії Image caption Міністр оборони Грузії Леван Ізорія зустрічається із послом США у Грузії Яном Кроуфорд Келлі, 23 січня 2018р.

Грузія отримала перші протитанкові комплекси "Джевелін" й зараз вони знаходяться у безпечному місці. Про це заявив міністр оборони країни Леван Ізорія після зустрічі з послом США - повідомляє офіційна сторінка оборонного відомства.

За словами Левана Ізорії, найближчим часом грузинські військовослужбовці візьмуть участь у спеціальних навчаннях, щоб опанувати американські комплекси.

Рішення надати Грузії переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) "Джевелін" США ухвалили 21 листопада 2017 року.

Загалом Грузія просила дозволити придбати 72 пускові установки ПТРК "Джевелін", 410 ракет до них, 10 тренувальних систем, а також надати послуги американських інструкторів і підрядників.

Все це обійдеться країні у 75 млн доларів.

Грузинські посадовці наголошували, що американська зброя потрібна для того, аби підвищити обороноздатність країни.

У 1992 році через грузинсько-російське протистояння Грузія втратила контроль над територією Абхазії, а у 2008 році - Південної Осетії.

26 серпня 2008 р. Росія визнала ці території незалежними державами.

Копирайт изображения AFP Image caption Переносні протитанкові комплекси є на озброєнні багатьох армій світу

23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Пізніше з’ясувалося, що мова також йде в тому числі і про ПТРК "Джевелін" на загальну суму 47 мільйонів ​​доларів.

Анонсувалося, що контракт включатиме 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

17 січня президент України заявив, що США нададуть Україні ракетні комплекси "Джевелін" за власний кошт.

Того ж дня стало відомо, що керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився готуватися до приймання "Джевелінів" на озброєння.

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Протитанкові системи "Джевелін" кваліфікують як летальне оборонне озброєння.

Вони призначені для ураження бронетехніки, а також вертольотів та БПЛА, які перебувають на невеликій висоті.

Саме на постачанні цього озброєння Київ наполягав тривалий час.

Переносні протитанкові комплекси є на озброєнні багатьох армій світу.

Водночас у Києві заявляють, що постачання протитанкових ракетних комплексів дозволить українській армії більш ефективно стримувати агресію Росії та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, однак визнає, що у збройних формуваннях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" є "російські добровольці".