"Дюнкерк", "Форма води" і "Три білборди". Хто ще змагатиметься за Оскар?
Американська академія кіномистецтв оголосила номінантів 90-ї премії "Оскар". Офіційна церемонія відбулася у Лос-Анджелесі.
Рекордсменом стала стрічка режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води", яка потрапила у 13 номінацій, включаючи "найкращий фільм".
У вісім номінацій потрапила стрічка "Дюнкерк", а в семи представлена "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі".
До списку номінантів на "найкращий фільм" загалом потрапило 9 картин:
- Назви мене своїм ім'ям (Call Me By Your Name) - романтична мелодрама про палкі стосунки між 17-річним хлопцем, що живе в Італії, та 24-річним вченим Олівером, який гостює на віллі його батьків.
- Темні часи (Darkest Hour) - британська історична біографічна драма про перші місяці Вінстона Черчилля як Прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни.
- Дюнкерк (Dunkirk) - воєнний драматичний трилер про порятунок трьохсот тисяч солдатів у ході Дюнкерської евакуації під час Другої світової війни.
- Пастка (Get Out) - американський фільм жахів про чоловіка, що приїхав до батьків своєї дівчини.
- Леді-Птаха (Lady Bird) - комедійна драма про стосунки випускниці старших класів з її мамою.
- Примарна нитка (Phantom Thread) - драма про британського кравця Рейнольдса Вудкока, який в 1950-ті роки вдягав англійську королеву й британський вищий світ.
- Секретне досьє (The Post) - біографічна історична драма про журналістів двох впливових видань, які опублікували секретні документи про хід війни у В'єтнамі.
- Форма води (The Shape of Water) - драматичний фільм про секретний експеримент в епоху «холодної війни»
- Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - кримінальна драма з елементами комедії про помсту за вбивство доньки
В номінацію "найкраща актриса" потрапили одразу 5 зірок:
- Саллі Гокінс (Sally Hawkins), "Форма води"
- Френсіс Макдорманд (Frances McDormand), "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"
- Марго Роббі (Margot Robbie), "Я, Тоня"
- Сірша Ронан (Saoirse Ronan), "Леді-Птаха"
- Меріл Стріп (Meryl Streep), "Секретне досьє"
Ще п’ять номінантів на звання "найкращий актор":
- Тімоті Шалемей (Timothee Chalamet), "Назви мене своїм ім'ям"
- Деніел Дей-Льюїс (Daniel Day-Lewis), "Примарна нитка"
- Даніель Калуя (Daniel Kaluuya), "Пастка"
- Гері Олдмен (Gary Oldman), "Темні часи"
- Дензел Вашингтон (Denzel Washington), "Роман Ізраел, Esq."
У номінації найкраща стрічка іноземною мовою потрапили фільми з Чилі, Лівану, Росії, Угорщини та Швеції.
Серед номінацій і "Найкращий мультфільм":
- Бебі бос (Boss Baby) - комедійний мультфільм про немовля із задатками найуїдливішого начальника, що бачить навколо себе лише підлеглих.
- Годувальниця (The Breadwinner) - історія впертої дівчинки, яка перевдягається хлопчиком для того, щоб прогодувати свою родину.
- Коко (Coco) - фільм розповідає про 12-річного хлопчика Мігеля, який хоче возз'єднати живих та мертвих членів своєї родини.
- Фердинанд (Ferdinand) - історія про чемного бика, якого відправляють до школи бойових мистецтв.
- З любов'ю, Вінсент (Loving Vincent) - розповідь про життя і загадкову смерть нідерландського художника Вінсента ван Гога, переданою за допомогою картин, намальованих у техніці самого художника.
Загалом було оголошено номінантів у 27 категоріях, 11 з яких них стосуються технічних аспектів кіновиробницва, та 17 художніх.
Урочиста церемонія нагороджень відбудеться 4 березня у Лос-Анджелесі.