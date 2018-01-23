"Дюнкерк", "Форма води" і "Три білборди". Хто ще змагатиметься за Оскар?

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Американська академія кіномистецтв оголосила номінантів 90-ї премії "Оскар". Офіційна церемонія відбулася у Лос-Анджелесі.

Рекордсменом стала стрічка режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води", яка потрапила у 13 номінацій, включаючи "найкращий фільм".

У вісім номінацій потрапила стрічка "Дюнкерк", а в семи представлена "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі".

До списку номінантів на "найкращий фільм" загалом потрапило 9 картин:

Назви мене своїм ім'ям (Call Me By Your Name) - романтична мелодрама про палкі стосунки між 17-річним хлопцем, що живе в Італії, та 24-річним вченим Олівером, який гостює на віллі його батьків.

(Call Me By Your Name) - романтична мелодрама про палкі стосунки між 17-річним хлопцем, що живе в Італії, та 24-річним вченим Олівером, який гостює на віллі його батьків. Темні часи (Darkest Hour) - британська історична біографічна драма про перші місяці Вінстона Черчилля як Прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни.

(Darkest Hour) - британська історична біографічна драма про перші місяці Вінстона Черчилля як Прем'єр-міністра Великої Британії на початку Другої світової війни. Дюнкерк (Dunkirk) - воєнний драматичний трилер про порятунок трьохсот тисяч солдатів у ході Дюнкерської евакуації під час Другої світової війни.

(Dunkirk) - воєнний драматичний трилер про порятунок трьохсот тисяч солдатів у ході Дюнкерської евакуації під час Другої світової війни. Пастка (Get Out) - американський фільм жахів про чоловіка, що приїхав до батьків своєї дівчини.

(Get Out) - американський фільм жахів про чоловіка, що приїхав до батьків своєї дівчини. Леді-Птаха (Lady Bird) - комедійна драма про стосунки випускниці старших класів з її мамою.

(Lady Bird) - комедійна драма про стосунки випускниці старших класів з її мамою. Примарна нитка (Phantom Thread) - драма про британського кравця Рейнольдса Вудкока, який в 1950-ті роки вдягав англійську королеву й британський вищий світ.

(Phantom Thread) - драма про британського кравця Рейнольдса Вудкока, який в 1950-ті роки вдягав англійську королеву й британський вищий світ. Секретне досьє (The Post) - біографічна історична драма про журналістів двох впливових видань, які опублікували секретні документи про хід війни у В'єтнамі.

(The Post) - біографічна історична драма про журналістів двох впливових видань, які опублікували секретні документи про хід війни у В'єтнамі. Форма води (The Shape of Water) - драматичний фільм про секретний експеримент в епоху «холодної війни»

(The Shape of Water) - драматичний фільм про секретний експеримент в епоху «холодної війни» Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - кримінальна драма з елементами комедії про помсту за вбивство доньки

В номінацію "найкраща актриса" потрапили одразу 5 зірок:

Саллі Гокінс (Sally Hawkins), "Форма води"

Френсіс Макдорманд (Frances McDormand), "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"

Марго Роббі (Margot Robbie), "Я, Тоня"

Сірша Ронан (Saoirse Ronan), "Леді-Птаха"

Меріл Стріп (Meryl Streep), "Секретне досьє"

Ще п’ять номінантів на звання "найкращий актор":

Тімоті Шалемей (Timothee Chalamet), "Назви мене своїм ім'ям"

Деніел Дей-Льюїс (Daniel Day-Lewis), "Примарна нитка"

Даніель Калуя (Daniel Kaluuya), "Пастка"

Гері Олдмен (Gary Oldman), "Темні часи"

Дензел Вашингтон (Denzel Washington), "Роман Ізраел, Esq."

У номінації найкраща стрічка іноземною мовою потрапили фільми з Чилі, Лівану, Росії, Угорщини та Швеції.

Серед номінацій і "Найкращий мультфільм":

Бебі бос (Boss Baby) - комедійний мультфільм про немовля із задатками найуїдливішого начальника, що бачить навколо себе лише підлеглих.

(Boss Baby) - комедійний мультфільм про немовля із задатками найуїдливішого начальника, що бачить навколо себе лише підлеглих. Годувальниця (The Breadwinner) - історія впертої дівчинки, яка перевдягається хлопчиком для того, щоб прогодувати свою родину.

(The Breadwinner) - історія впертої дівчинки, яка перевдягається хлопчиком для того, щоб прогодувати свою родину. Коко (Coco) - фільм розповідає про 12-річного хлопчика Мігеля, який хоче возз'єднати живих та мертвих членів своєї родини.

(Coco) - фільм розповідає про 12-річного хлопчика Мігеля, який хоче возз'єднати живих та мертвих членів своєї родини. Фердинанд (Ferdinand) - історія про чемного бика, якого відправляють до школи бойових мистецтв.

(Ferdinand) - історія про чемного бика, якого відправляють до школи бойових мистецтв. З любов'ю, Вінсент (Loving Vincent) - розповідь про життя і загадкову смерть нідерландського художника Вінсента ван Гога, переданою за допомогою картин, намальованих у техніці самого художника.

Загалом було оголошено номінантів у 27 категоріях, 11 з яких них стосуються технічних аспектів кіновиробницва, та 17 художніх.

Урочиста церемонія нагороджень відбудеться 4 березня у Лос-Анджелесі.