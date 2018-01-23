У Росії заборонили "Смерть Сталіна"

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Міністерство культури Російської Федерації відкликало прокатне посвідчення фільму "Смерть Сталіна". Про це йдеться на офіційному сайті російського відомства.

Британсько-французька сатирична комедія режисера Армандо Іаннуччі мала з'явитися в кінотеатрах 25 січня. Вона розповідає про боротьбу за владу в СРСР після смерті генсека ЦК КПРР Йосипа Сталіна у 1953 році.

У Мінкульті вирішили, що "Смерть Сталіна" порушує російське законодавство.

Під час публічного перегляду фільму в стінах міністерства експерти угледіли в ньому екстремізм, приниження гідності "російської (радянської) людини" та пропаганду неповноцінності людини за національною приналежністю.

"Не можна не погодитись: багато людей старшого покоління сприймуть його (кіно, - Ред.) як образливу насмішку над усім радянським минулим, над країною, яка перемогла фашизм, над радянською армією і над простими людьми", - заявив міністр культури РФ Володимир Мединський.

Окрім того, раніше міністерство отримали листа від діячів культури, з вимогою заборонити стрічку. Його, зокрема, підписали режисери Микита Михалков і Володимир Бортко, продюсер Ігор Угольников. Серед іншого, у документі йшлося і про наругу над гімном Росії у трейлері до фільму.

Діячі культури також назвали образливим вихід кінострічки напередодні 75-річниці Сталінградської битви.

Копирайт изображения Volga Film Image caption Джейсон Айзекс у ролі Маршала Жукова

Режисер Армандо Іаннуччі зізнався The Guardian, що показував фільм російським глядачам.

"Усі росіяни, яким ми показували стрічку, включаючи пресу, казали як сильно вони насолоджувалися під час перегляду. Вони кажуть дві речі: це смішно, але це правда", - повідомив режисер.

Компанія "Вольга", яка мала випустити "Смерть Сталіна" у прокат, вже заявила, що коли отримувала прокатне посвідчення 17 січня претензій від Мінкульту не було.

У Великій Британії стрічка демонструвалася ще у жовтні.