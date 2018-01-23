Помер актор, який зіграв телепузика Тінкі-Вінкі

У віці 52 років помер британський актор Саймон Шелтон, який зіграв фіолетового Тінкі-Вінкі у дитячому телесеріалі "Телепузики".

За словами сина актора Генрі Саймон Шелтон помер ще 17 січня.

Саймон Шелтон зіграв телепузика Тінкі-Вінкі, який завжди носить сумочку. До нього цю роль грав актор Дейв Томпсон, якого звільнили у 1997 році.

Також він грав Темного Лицаря у дитячому телевізійному шоу Incredible Games.

Актриса Емілі Атак написала, що раптово помер її "чудовий дядько", який був "найцікавішим і найталановитішим чоловіком".

У 2008 році Саймон Шелтон зізнався, що не думав, що роль Тінкі-Вінкі принесе йому успіх.

"Я не знав, що успіх буде аж таким великим, але, як тільки почав працювати, то розумів, що це щось особливе", - розповів актор.

Дитяча програма про телепузиків виходила з 1997 по 2001 роки.

У Саймона Шелтона залишилося троє дітей.