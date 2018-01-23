У Facebook вигадали нову одиницю часу

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Інженер з Facebook винайшов нову одиницю часу, яка називається "флік".

Це явище вигадали, аби допомогти розробникам синхронізувати відеоефекти, повідомляє сайт GitHub.

Флік становить 1/705.600.000 секунди, йому передує наносекунда.

Дослідник з Оксфордського університету зазначив, що флік не матиме значного впливу загалом, але може допомогти покращити технологію віртуальної реальності.

Флік стане в пригоді розробникам, які застосовують мову програмування C++. Її використовують для створення візуальних ефектів для фільмів, телевізійних та інших засобів масової інформації.

Ці одиниці вимірювання нададуть програмістам можливість вимірювати час між медіа-кадрами без використання фракцій.

Провідний інженер-дослідник компанії BBC Research and Development Метт Хаммонд заявив, що це може зменшити затримки у графіці.

"Якщо використовувати не цілі числа, у комп'ютерних підрахунках поступово можуть з'являтися та накопичуватися помилки. З часом це може призвести до більш помітних неточностей", - сказав він.

Творець нової одиниці часу Крістофер Хорват поділився своєю ідеєю на Facebook ще на початку 2017 року. За даними GitHub, пізніше інженер вніс зміни до цієї одиниці вимірювання за допомогою користувачів, які писали йому відгуки.

Дослідник Оксфордського університету, який просив не називати його ім'я, вважає, що фліки можуть допомогти розробникам технологій віртуальної реальності боротися із затримками.

"Дуже часто в академічній літературі ви стикаєтеся із поняттям присутності та занурення", - сказав він BBC.

За його словами, занурення - це взаємодія, яку ви відчуваєте за допомогою комп'ютерної гри. Присутність виникає, коли ваш мозок відчуває, що ви десь перебуваєте.

"Ефект присутності дуже, дуже легко порушити. Я думаю, що зафіксований спосіб описати ці етапи часу дозволить розробникам гнучкіше працювати із затримками та забезпечити синхронізацію відео".

Флік - це не перша одиниця часу, яку придумала велика корпорація. Наприклад, компанія Swatch у 1998 році представила інтернет-час, який розділяв добу на 1000 "биттів".

Ця одиниця вимірювання дорівнює одній хвилині 26,4 секунди. Її придумали, аби усунути потребу в часових поясах. Однак ідею на світовому рівні не підтримали.