США: через "російську справу" допитали генпрокурора Сешнса
Генпрокурора США Джеффа Сешнса допитала у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.
Відомо, що пан Сешнс став першим чинним членом адміністрації Трампа, який давав свідчення спецпрокурору Мюллеру, пише New York Times із посиланням на представника міністерства юстиції США Сару Ісгур Флорес.
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Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Роберта Мюллера може допитати й самого президента Трампа. Газета уточнює, що допит із генпрокурором був минулого тижня і тривав кілька годин.
За даними анонімних джерел, юристи пана Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.
Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь пана Трампа, хоча Росія це заперечує.
Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.