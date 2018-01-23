Вбивство у школі в Німеччині: підлітка затримали

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція повідомила про арешт учня загальноосвітньої школи Kaethe Kollwitz, де стався інцидент

У німецькій школі, у місті Люнен, неподалік Дортмунда, учень старшої школи вбив однокласника.

Про це повідомляє поліція, уточнюючи, що 15-річний школяр вдарив ножем 14-річного.

Підлітка поранили в область шиї, він помер до приїзду швидкої допомоги.

Інцидент стався біля 8:00 за місцевим часом у загальноосвітній школі Käthe Kollwitz.

Підозрюваний спробував втекти з місця злочину, проте поліція знайшла його за допомогою вертольота, повідомляють німецькі ЗМІ.

Підозрюваного у вбивстві підлітка заарештували. його допитують. Поки про мотиви нічого не відомо, слідство триває.

Підтримати учнів і батьків до школи прийшли священики. Заняття скасували.

"Жахливий вчинок. Молоду людину убили в такому ранньому віці. Моє щире співчуття родині, друзям і однокласникам", - передають німецькі ЗМІ слова міністра освіти Німеччини Івонни Гебауер. Вона додала, що зі школярами працюють психологи.

Мер Люнена Юрген Кляйн-Фраунс повідомив, що він приголомшений через те, що трапилося, і висловив співчуття родині жертви.

"Ніякі слова не зможуть допомогти. Але ми покажемо, що такі ситуації у Люнені переживають разом", - заявив очільник міста.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, і жертва, і підозрюваний - громадяни Німеччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німецькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний нещодавно пішов навчатися до іншої школи

У підозрюваного, як повідомляється, також є казахський паспорт.

Видання Bild повідомляє, що останнім часом підозрюваний навчався в іншій школі, але цього дня прийшов в Käthe Kollwitz разом із матір'ю.

Школа Käthe Kollwitz - одна з двох загальноосвітніх шкіл в Люнені. Там навчається майже тисяча учнів. На сайті освітньої установи повідомляють, що в школі раді вітати "всіх дітей, які люблять бути разом і вчитися один у одного".

Чиновники Північної Рейн-Вестфалії нещодавно закликали вирішити проблему насильства серед молоді у найбільш населеному штаті Німеччини.

За даними поліції, в 2016-му році кожен п'ятий напад у регіоні скоїла людина, якій не було 21 року.

У Росії за один тиждень січня цього року відбулося два напади в школах.

Найвідоміший у Німеччині напад на школу стався у 2009 році. 17-річний Тім Кречмер розстріляв з пістолета учнів і вчителів своєї колишньої школи в місті Вінненден, на південному заході Німеччини неподалік від Штутгарта, а потім наклав на себе руки. 16 людей загинули, ще 11 поранені.