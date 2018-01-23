ПАРЄ ухвалила резолюцію про гуманітарні наслідки конфлікту на Донбасі

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ПАРЄ розкритикували Верховну Раду за те, що вона не порадилася з Венеціанською комісією щодо закону про освіту

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про гуманітарні наслідки конфлікту на сході України. Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка перебуває у Страсбурзі.

"З усіма нашими поправками прийнята резолюція про гуманітарні наслідки війни в Україні, яка ще раз нагадує про відповідальність РФ за гуманітарну катастрофу і системна порушення прав людини в Криму і на Донбасі", - повідомила пані Геращенко.

За її словами, у резолюції вперше згадується закон про реінтеграцію Донбасу, де Росію визнали агресором.

Росію закликали дотриматися всіх попередніх резолюцій, що стосуються Донбасу та Криму, а також забезпечити безперешкодний доступ міжнародних організацій до непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Автором доповіді, яку заслухали в ПАРЄ перед дебатами та голосуванням, є литовський депутат Егідіус Варейкіс.

За резолюцію проголосували 56 депутатів, утрималися - 10 із 66 депутатів.

"Асамблея закликає російську владу припинити всю фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням в Донецькій та Луганській областях, припинити визнавати їхні паспорти та інші документи", - повідомили в резолюції.

У Міністерстві закордонних справ України закликають світову спільноту посилити санкції проти Росії після заяви про намір не виконувати резолюції ПАРЄ. Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"РФ не виконує не тільки резолюції ПАРЄ, але й міжнародне право в цілому. Розуміє мову силу і санкцій. Санкції слід посилювати", - завила пані Беца.