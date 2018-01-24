Cтрілянина у школі в США: двоє підлітків загинули та 17 поранені

Копирайт изображения cbs Image caption Учні тікали зі школи, коли пролунали постріли

Двоє людей загинули та 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в американському штаті Кентуккі.

15-річна дівчина померла на місці інциденту, 15-річний юнак помер у лікарні, повідомив губернатор штату Кентуккі.

Відомо, що нападнику також 15 років, його заарештували, він ходив до школи, у якій скоїв напад.

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Поліція заявила, що юнака затримали приблизно через 15 хвилин після того, як він відкрив вогонь.

Очільник округу Маршалл Джефрі Едвардз розповів місцевій газеті, що нападник стріляв навмання.

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За повідомленнями ЗМІ, юнак прийшов до школи та почав стріляти перед початком занять.

Йому пред'являть звинувачення у вбивстві, повідомили чиновники. Також відомо, що ФБР долучилося до розслідування.

Населений пункт, в якому сталася стрілянина, розташований за 120 миль від міста Нешвілля.