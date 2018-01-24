Держсекретар США: Росія відповідальна за нову хімічну атаку в Сирії

Копирайт изображения AFP Image caption Більшість з постраждалих від хімічної атаки - діти

Держсекретар США Рекс Тіллерсон поклав відповідальність за чергову хімічну атаку в Сирії на Москву.

"Тільки вчора (в понеділок - Ред.) понад 20 цивільних осіб, в основному дітей, стали жертвами застосування, судячи з усього, хлору", - сказав Тіллерсон у Парижі на міжнародній конференції, присвяченій проблемам заборони хімічної зброї.

"Останні напади в Східній Гуті викликають серйозне занепокоєння, що Башар Асад продовжує використовувати хімічну зброю проти власного народу", - заявив держсекретар.

Копирайт изображения EPA Image caption Тіллерсон взяв участь у міжнародній конференції про хімічну зброю в Парижі

Східна Гута - район поблизу Дамаска - останній, що перебуває під контролем повстанців. Район, населення якого становить майже 390 тисяч осіб, ось уже чотири роки беруть в облогу урядові війська.

"У підсумку Росія несе відповідальність за загибель людей в Східній Гуті та безлічі інших місць в Сирії, які стали жертвами хімічної зброї, тому що Росія втрутилася в сирійський конфлікт", - заявив Тіллерсон.

Російський представник натомість відповів, що твердження США про відповідальність Росії за хімічні атаки в Сирії не мають під собою жодного підґрунтя.

"Після повідомлення про якісь нові епізоди застосування отруйних речовин в Сирії, які ще потрібно перевірити, представники США і Сполученого королівства поспішили оголосити це справою рук сирійського, як вони висловлюються, режиму. Зараз сюди ж намагаються приплести ще і Росію", - сказав постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Як повідомлялось, у 22 січня цього жителі Східної Гути відчули характерний запах газу незабаром після ракетного удару, завданого урядовими військами.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що в Східній Гуті тільки за перші десять днів 2018 року жертвами нової хвилі повітряних атак і наземних операцій стали щонайменше 85 мирних жителів.

Східна Гута є стратегічно важливою територією для всіх сторін конфлікту в Сирії. Контролюючи цю територію, повстанці можуть вести звідси обстріл і завдавати ракетних ударів по житлових кварталах Дамаска, що також призводить до жертв серед мирного населення сирійської столиці.

Східна Гута в 2017 році була оголошена Росією, Іраном і Туреччиною зоною деескалації. Незважаючи на це, по району досі завдають удари.