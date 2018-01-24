Померла письменниця-фантаст Урсула Ле Гуїн
У США на 89-му році пішла з життя знаменита письменниця Урсула Ле Гуїн.
Авторки романів у жанрах фентезі та наукової фантастики не стало у понеділок. Її син повідомив, що вона померла після тривалої хвороби у власному будинку в Портленді, штат Орегон.
Віддаючи данину її таланту, письменник Стівен Кінг назвав Урсула Ле Гуїн у своєму Twitter не просто письменницею-фантастом, а цілою іконою літератури.
За кілька десятиліть творчої діяльності Ле Гуїн отримала найвищі нагороди в жанрах наукової фантастики та фентезі, зокрема премії "Г'юго", "Неб'юла", "Локу".
Загалом авторка написала понад 20 книжок і близько сотні оповідань.
Популярність прийшла до неї 1969 року після виходу друком роману "Ліва рука пітьми", за який її нагородили преміями англомовної фантастики - "Х'юго" і "Неб'юла".
Найвідоміші цикли книжок - Хайнський і про Земномор'я - літературознавці і шанувальники називають глибокою філософською фантастикою, яка стерла межу між фантастикою і "великою літературою".
У творах Ле Гуїн перепліталися дракони, чарівники і космічні кораблі, через які вирішувалися ключові проблеми світу.
Романи письменниці перекладені багатьма мовами та донині продаються мільйонними накладами.
Авторка народилася 21 жовтня 1929 року в сім'ї відомого антрополога Альфреда Луї Кребера і письменниці Теодори Кребер.
Свою першу розповідь вона написала в 11 років. Закінчила Гарвардський і Колумбійський університети, спеціалізувалася на середньовічній романської літературі. Її чоловік Чарльз Ле Гуїн - професор історії в Університеті штату Орегон. У них троє дітей.
Крім фантастики, пані Ле Гуїн писала дитячі книжки, а також займалася поезією і перекладами.
2000 року Бібліотека конгресу США проголосила письменницю живою легендою за її внесок в американську культурну спадщину.