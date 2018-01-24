Померла письменниця-фантаст Урсула Ле Гуїн

Копирайт изображения Getty Images Image caption Популярність прийшла до Урсула Ле Гуїн 1969 року після виходу друком роману "Ліва рука пітьми"

У США на 89-му році пішла з життя знаменита письменниця Урсула Ле Гуїн.

Авторки романів у жанрах фентезі та наукової фантастики не стало у понеділок. Її син повідомив, що вона померла після тривалої хвороби у власному будинку в Портленді, штат Орегон.

Віддаючи данину її таланту, письменник Стівен Кінг назвав Урсула Ле Гуїн у своєму Twitter не просто письменницею-фантастом, а цілою іконою літератури.

Пропустити Twitter допис , автор: @StephenKing Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy. — Stephen King (@StephenKing) 23 січня 2018 р.

За кілька десятиліть творчої діяльності Ле Гуїн отримала найвищі нагороди в жанрах наукової фантастики та фентезі, зокрема премії "Г'юго", "Неб'юла", "Локу".

Загалом авторка написала понад 20 книжок і близько сотні оповідань.

Популярність прийшла до неї 1969 року після виходу друком роману "Ліва рука пітьми", за який її нагородили преміями англомовної фантастики - "Х'юго" і "Неб'юла".

Найвідоміші цикли книжок - Хайнський і про Земномор'я - літературознавці і шанувальники називають глибокою філософською фантастикою, яка стерла межу між фантастикою і "великою літературою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2000 року Бібліотека конгресу США проголосила письменницю живою легендою за її внесок в американську культурну спадщину

У творах Ле Гуїн перепліталися дракони, чарівники і космічні кораблі, через які вирішувалися ключові проблеми світу.

Романи письменниці перекладені багатьма мовами та донині продаються мільйонними накладами.

Авторка народилася 21 жовтня 1929 року в сім'ї відомого антрополога Альфреда Луї Кребера і письменниці Теодори Кребер.

Свою першу розповідь вона написала в 11 років. Закінчила Гарвардський і Колумбійський університети, спеціалізувалася на середньовічній романської літературі. Її чоловік Чарльз Ле Гуїн - професор історії в Університеті штату Орегон. У них троє дітей.

Крім фантастики, пані Ле Гуїн писала дитячі книжки, а також займалася поезією і перекладами.

2000 року Бібліотека конгресу США проголосила письменницю живою легендою за її внесок в американську культурну спадщину.