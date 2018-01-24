Вчені визначатимуть особистість педофілів по руках

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руки Ларрі Нассара зі США, якого засудили на 60 років за педофілію

На відеозаписах і фотографіях зі сценами сексуального насильства над дітьми обличчя злочинців практично завжди залишаються за кадром. Це досі ускладнювало поліції завдання визначити особистість ґвалтівника.

Педофілам, які приховували свої обличчя від камери, вдавалося зберегти свою анонімність. Проте, схоже цьому настав кінець, адже на зображеннях можна побачити їхні руки.

Професорка С'ю Блек з кафедри анатомії і криміналістичної антропології Університету Данді розробила методику, за допомогою якої можна буде встановити особу злочинця за характеристиками його рук, які є унікальними для кожної людини.

Якщо придивитися до деталей, то хоч ваша права і ліва руки схожі одна на одну, але між ними існують відмінності

Загальний вигляд рук залежить від генетики. "Якщо придивитися до деталей, то хоч ваша права і ліва руки схожі одна на одну, але між ними існують відмінності", - каже професорка Блек.

Насамперед науковець звертає увагу на конфігурацію вен на руках. Вона виникає спонтанно ще в утробі матері і унікальна для кожного. Немає двох людей з однаковим малюнком вен, навіть в однояйцевих близнюків ця конфігурація різна.

Окрім того, у кожної людини розташування вен на лівій руці відрізняється від правої.

Копирайт изображения Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Професор С'ю Блек

Різні відмітини на руці - від родимок до бородавок і веснянок - також унікальні для кожної людини. За словами професора Блек, всі ці особливості можна вважати особистим штрих-кодом людини.

Безцінну інформацію криміналістам можуть надати шрами на руках. Шрами, отримані в результаті травм, особливо помітні. Вони відрізняються розмірами і конфігурацією, можуть перебувати на будь-якій частині руки, і у кожного такого шраму свій особливий відтінок, в залежності від того, як заживала рана.

Вигляд складок шкіри над суглобами пальців також унікальний для кожної людини. Так само, як і відбитки пальців.

Крім того, професор Блек розглядає лунки нігтів, також відомі як лунули: світлі півмісяці біля основи нігтя. Одного разу лунка нігтя незвичайної форми допомогла їй встановити особу підозрюваного, який потім був засуджений до ув'язнення.

Професорка Блек займається цими дослідженнями вже багато років, і у неї значна база даних можливих варіацій того, як виглядають руки.

Вона впевнена, що подальше вивчення анатомічних варіацій разом з розвитком біометричних технологій дозволять надалі ще ширше використовувати наукові методи.