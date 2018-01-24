У Німеччині обурилися, що Туреччина використовує їхні танки проти курдів

Копирайт изображения BERND SETTNIK/AFP/Getty Images Image caption Демонстрант у Берліні з плакатом "Жодного танку для Ердогана"

Уряд Німеччини закликають припинити експорт зброї до Туреччини після того, як турецькі війська використали німецькі танки Leopard для наступу на курдів на півночі Сирії.

В п'ятницю повідомлялося, що Берлін перейшов до схвалення запиту з Туреччини для німецького виробника зброї Rheinmetall щодо модернізації танків Leopard 2. В турецькій армії прагнуть зробити їх менш вразливими до вибухівки.

Вважалося, що Туреччина використовуватиме танки для боротьби з угрупованням "Ісламська держава".

Проте німецькі експерти з питань оборони стверджують, що Туреччина використовує танки в операції "Оливкова гілка" для наступу на курдів в регіоні Афрін на півночі Сирії.

Деякі німецькі політики як з правих, так і з лівих партій, закликали уряд зупинити схвалення угоди про модернізацію вже наявних в Туреччини танків.

Вони також просять канцлера Ангелу Меркель пояснити позицію щодо турецької військової операції в Сирії.

Норберг Реттген, член партії Меркель "Християнсько-демократичний союз" та голова парламентського комітету із закордонних справ, заявив, що Німеччина не повинна надавати послуги з модернізації танків.

В ефірі програми World Tonight BBC Radio 4 він наголосив, що турецька інтервенція в Сирію є "незаконною, суперечить міжнародному праву та є контрпродуктивною у боротьбі з "Ісламською державою".

Реттген додав, що Туреччина не може говорити про самооборону в цій ситуації, адже не було нападів сирійських курдів на турецьку територію.

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty Images Image caption Норберт Реттген

Німецький депутат також похвалив США за те, що вони виступили проти турецької операції в Сирії.

"Американці є єдиними союзниками з НАТО, які чітко розуміють, що відбувається. Ми досить часто критикуємо адміністрацію Трампа, але на даний момент в них більш чітка позиція, вони сміливіші, ніж інші, і ми повинні слідувати за ними".

Турецька військова операція проти курдських загонів народної самооборони (YPG) в регіоні Афрін на півночі Сирії розпочалася 20 січня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв "розбити" загони YPG, які контролюють 400 км сирійсько-турецького кордону.

У вівторок ООН заявила, що внаслідок конфлікту в Афріні вже п'ять тисяч людей стали переміщеними особами.