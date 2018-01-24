У Німеччині обурилися, що Туреччина використовує їхні танки проти курдів
Уряд Німеччини закликають припинити експорт зброї до Туреччини після того, як турецькі війська використали німецькі танки Leopard для наступу на курдів на півночі Сирії.
В п'ятницю повідомлялося, що Берлін перейшов до схвалення запиту з Туреччини для німецького виробника зброї Rheinmetall щодо модернізації танків Leopard 2. В турецькій армії прагнуть зробити їх менш вразливими до вибухівки.
Вважалося, що Туреччина використовуватиме танки для боротьби з угрупованням "Ісламська держава".
Проте німецькі експерти з питань оборони стверджують, що Туреччина використовує танки в операції "Оливкова гілка" для наступу на курдів в регіоні Афрін на півночі Сирії.
Деякі німецькі політики як з правих, так і з лівих партій, закликали уряд зупинити схвалення угоди про модернізацію вже наявних в Туреччини танків.
Вони також просять канцлера Ангелу Меркель пояснити позицію щодо турецької військової операції в Сирії.
Норберг Реттген, член партії Меркель "Християнсько-демократичний союз" та голова парламентського комітету із закордонних справ, заявив, що Німеччина не повинна надавати послуги з модернізації танків.
В ефірі програми World Tonight BBC Radio 4 він наголосив, що турецька інтервенція в Сирію є "незаконною, суперечить міжнародному праву та є контрпродуктивною у боротьбі з "Ісламською державою".
Реттген додав, що Туреччина не може говорити про самооборону в цій ситуації, адже не було нападів сирійських курдів на турецьку територію.
Німецький депутат також похвалив США за те, що вони виступили проти турецької операції в Сирії.
"Американці є єдиними союзниками з НАТО, які чітко розуміють, що відбувається. Ми досить часто критикуємо адміністрацію Трампа, але на даний момент в них більш чітка позиція, вони сміливіші, ніж інші, і ми повинні слідувати за ними".
Турецька військова операція проти курдських загонів народної самооборони (YPG) в регіоні Афрін на півночі Сирії розпочалася 20 січня.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв "розбити" загони YPG, які контролюють 400 км сирійсько-турецького кордону.
У вівторок ООН заявила, що внаслідок конфлікту в Афріні вже п'ять тисяч людей стали переміщеними особами.