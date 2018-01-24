У Сирії знищили штаб-квартиру "Ісламської держави"

Копирайт изображения GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images Image caption Авіадуар по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Сирії

Міжнародна антитерористична коаліція оголосила про знищення в результаті бомбардування штаб-квартири та командного центру угруповання "Ісламська держава" біля міста Аль-Шафах в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Як повідомив командир спеціальних сил антитерористичної коаліції, генерал-майор армії США Джеймс Джеррард, внаслідок прицільних авіаударів 20 січня загинули від 145 до 150 бойовиків угруповання.

Він зазначив, що антитерористична коаліція та її партнери - бійці Сирійських демократичних сил, куди входять загони самооборони курдів, "продовжать знаходити, відслідковувати та вбивати терористів "Ісламської держави".

Джеррард додав, що мирні жителі внаслідок удару не постраждали.

За його словами, авіаударам передувала розвідувальна операція, до якої були залучені бійці Сирійських демократичних сил.

За підрахунками антитерористичної коаліції, угруповання "Ісламська держава" вже втратила 98% території, захопленої в Іраку та Сирії у 2014 році.

Зараз під контролем бойовиків є декілька пустельних районів у Сирії.

Антитерористична коаліція на чолі зі США оголосила про черговий успіх у знищенні угруповання "Ісламська держава" в той час, коли Туреччина проводить військову операцію "Оливкова гілка" проти курдських загонів самооборони, які входять до складу Сирійських демократичних сил.