Копирайт изображения Reuters Image caption Конкурс передбачає дуже суворі стандарти краси верблюда

У Саудівській Аравії від конкурсу краси відсторонили 12 дорогих верблюдів через те, що їхні власники спробували поліпшити їхній вигляд за допомогою ботоксу.

У щорічному фестивалі верблюдів імені короля Абдул-Азіза беруть участь тисячі цих тварин. Їхню красу оцінюють за формою та пропорціями губ та горбів.

Але суддів розлютила спроба шахрайства, до якого вдалися деякі власники, аби отримати грошові призи.

Під час фестивалю також проводять гонки на верблюдах та дегустацію верблюжого молока. Загальна сума призів становить 57 млн доларів.

Як розповів син провідного верблюдовода з ОАЕ Алі Аль Мазруей, ботокс використали для губ, носів і навіть щелеп тварин, пише новинний сайт The National.

Копирайт изображения Reuters Image caption Відвідувачі фестивалю в Аль-Дані, що на північ від Ер-Ріяди, також зможуть дивитися на верблюжі перегони

"Так голова виглядає більш роздутою. Тож, коли заходить верблюд, хочеться вигукнути: "О, подивіться, яка велика голова! У нього такі великі губи, ніс!" - розповідає він.

Судді також цінують такі параметри, як ідеально розміщені горби, м'язи та шкірясті роти.

Перед фестивалем саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшував вуха.

Саудівська влада дуже серйозно ставиться до фестивалю. За словами головного судді Фаузана аль-Маді, верблюди - це "символ Саудівської Аравії".

"Раніше ми зберігали їх через необхідність, тепер ми зберігаємо їх заради дозвілля", - сказав він.

Конкурс краси серед верблюдів вперше провели 2000 року.

Минулого року його перенесли з віддаленої пустелі у постійне місце на північ від Ер-Ріяда.