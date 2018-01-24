Тіла загиблих у Кабулі привезли до України
Літак, який перевіз тіла семи загиблих в Кабулі громадян України, приземлився в аеропорту "Бориспіль".
"Літак щойно приземлився", - повідомила ВВС Україна речниця МЗС Мар'яна Беца.
За її словами, також додому повернулись всі 19 українців, які вціліли після нападу бойовиків на готель в Кабулі.
Речниця МЗС додає, що ще лишаються неідентифікованими деякі тіла, а тому є ризик, що кількість загиблих українців може збільшитись.
Загалом у нападі загинули понад тридцять людей, серед яких було щонайменше 14 іноземців.
Окрім українців, за даними ЗМІ, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема з Німеччини, Греції та Казахстану. Встановлення осіб триває.
Серед жертв - працівники готелю, гості, а також представники сил безпеки, які протистояли нападникам.
ЗМІ повідомляють, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання Талібан.