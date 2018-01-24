Тіла загиблих у Кабулі привезли до України

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Літак з Кабулу перевіз сім тіл загиблих українців

Літак, який перевіз тіла семи загиблих в Кабулі громадян України, приземлився в аеропорту "Бориспіль".

"Літак щойно приземлився", - повідомила ВВС Україна речниця МЗС Мар'яна Беца.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ідентифікація тіл загиблих триває

За її словами, також додому повернулись всі 19 українців, які вціліли після нападу бойовиків на готель в Кабулі.

Речниця МЗС додає, що ще лишаються неідентифікованими деякі тіла, а тому є ризик, що кількість загиблих українців може збільшитись.

Загалом у нападі загинули понад тридцять людей, серед яких було щонайменше 14 іноземців.

Окрім українців, за даними ЗМІ, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема з Німеччини, Греції та Казахстану. Встановлення осіб триває.

Серед жертв - працівники готелю, гості, а також представники сил безпеки, які протистояли нападникам.

ЗМІ повідомляють, що відповідальність за напад взяло на себе угруповання Талібан.