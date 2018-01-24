З полону на Донбасі звільнили ще одного військового

Копирайт изображения Facebook Ірини Геращенко

На Донбасі з полону звільнили ще одного українського військовослужбовця - старшого солдата 92-ої бригади Романа Савкова.

Про це стало відомо в середу, 24 січня.

"СБУ доповіли президенту Петру Порошенку, що звільнено українського заручника, військовослужбовця Романа Савкова", - написала в Facebook представниця України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

Копирайт изображения Facebook Ірини Геращенко

За її словами, його утримували в Макіївській колонії. У військового - цукровий діабет, йому не надавали необхідних ліків. Через це здоров'я Романа Савкова погіршилось.

"Роман ще в шоковому стані й не вірить, що все правда", - додала пані Геращенко.

Вона також розказала, що президент помилував "одну злодійку", аби військового звільнили.

"Цього разу нам віддали саме Романа. Тепер він прийде лікування у військовому госпіталі. А ми боремося за інших і я вірю, що дуже скоро будуть добрі новини й для інших родин", - каже депутатка.

В офісі Ірини Геращенко BBC Україна повідомили, що на даний момент звільнений ще перебуває на Донбасі. Найближчим часом його мають відвезти в лікарню для медичного огляду.

А вже в четвер Роман Савков буде в Києві.