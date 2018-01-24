У Польщі корова втекла від господаря до зубрів

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Домашня корова втекла до зубрів та вже кілька місяців живе зі стадом на території Біловезької пущі.

Свійська тварина "обрала свободу" і втекла з ферми минулої осені, повідомляє польський канал TVN24. Пізніше її помітили зі стадом з 50 зубрів в лісах Біловезького заповідника.

Орнітолог Адам Збирит першим побачив цю дивину. Ще в листопаді він повідомив телеканалу: "Немає нічого дивного бачити зубра біля Біловезької пущі, однак одна тварина привернула мій погляд. Вона мала інший світло-коричневий відтінок, на відміну від решти стада. Зубр має каштановий та темно-коричневий колір".

Він припустив, що сталася мутація. Однак пізніше взяв бінокля та побачив, що то корова. Молода тварина виглядала здоровою та не страждала від більших за розміром зубрів.

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Природознавці припускали, що з приходом зими корова повернеться на своє пасовище.

Однак біолог Рафал Ковальчик знову побачив корову в січні, яка так само виглядала здоровою та прямувала зі стадом.

Науковець розказав TVN24: "Вона не дуже інтегрована в стадо, бо зубр поводиться як один організм, а вона виділяється".

Він додає, що мабуть, стадо рятувало її від вовків, які зимують в цих місцях.

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Хоча корова може опинитися під загрозою, пан Ковальчик попереджає, що вона теж може становити загрозу для зубра.

Адже така "дивна дружба" може привести до спаровування, що вплине на зараження популяції біля 600 біловезьких зубрів гібридами. "Ще однією небезпекою є те, що гібридні телята великі й корова може померти, народжуючи", - каже біолог.

Свійська тварина ще досить молода для розмноження, але її зимова пригода повинна закінчитись до початку весни.