Папа Франциск розказав про Єву, яку спокусили фейком

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Папа засудив тих, хто поширює фейкові новини

Папа Франциск засудив "зміїну тактику" тих, хто поширює фейкові новини.

Він повідомив, що перший випадок дезінформації зафіксований у Біблії, коли змій спокушав Єву з'їсти заборонений фрукт.

Такі думки Папи містяться в документі під назвою "Істина звільнить вас - фейкові новини та журналістика для миру", який видали до Всесвітнього дня соціальних комунікацій католицької церкви 13 травня.

За словами Папи Франциска, цей епізод з Біблії показав надзвичайні наслідки, до яких призводять фейкові новини.

Він вважає, що це призвело лише до поширення зарозумілості та ненависті.

Папа закликав користувачів соціальних медіа та журналістів викрити маніпулятивну тактику, яка націлена на розбрат.

Така заява лунає на тлі дискусій щодо способів боротьби з фейковими новинами в соцмережах, а також їх впливу на виборчі процеси. В тому числі й в США в 2016 році.

"Розповсюдження фейкових новин служить для досягнення конкретних цілей, впливу на політичні рішення та задоволення економічних інтересів", - сказав Папа Франциск.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Папа Франциск знайшов першу ситуацію з фейковою новиною в Біблії

За його словами, слід відрізняти "зміїну тактику", яку використовують ті, хто маскується, аби завдати удар зненацька.

Папа Франциск закликав до освіти заради правди, щоб навчитись відрізняти, оцінювати та розуміти інформацію.

А журналісти, як "захисники новин" - це "не просто робота, це місія".

На думку Папи, вони мають більше зосередитись не на сенсаціях, а на вивченні основних причин конфліктів.