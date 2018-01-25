Вчені вперше клонували мавпу

Копирайт изображения Доктор Кін Сан Image caption Обидві макаки нормально розвиваються

Вчені китайської лабораторії вперше клонували мавпу.

Дві макаки були клоновані за допомогою технології, яку використали на вівці Доллі.

Однакові мавпочки з довгими хвостами Чжун Чжун та Хуа Хуа народилися кілька тижнів тому.

Вчені кажуть, що такі генетично ідентичні мавпи можуть допомогти в дослідженні людських хвороб.

Проте за словами критиків, це створює етичні проблеми, оскільки наближає світ до клонування людини.

Кін Сан з Китайської академії наук зазначив, що клоновані мавпи принесуть користь науці. Вони стануть моделями для вивчення генетичних хвороб, включаючи деякі види раку, метаболічні та імунні порушення.

"Існує багато питань про біологію приматів, і це можна вивчати, маючи таку додаткову модель", - каже вчений.

Копирайт изображения Китайська академія наук Image caption Це перша клонована мавпа за складною технологією

Чжун Чжун народився вісім тижнів тому, а Хуа Хуа має шість тижнів.

Дослідники говорять, що макаки харчуються з пляшечки і в даний час розвиваються нормально. Вони очікують створити ще більше клонів мавп в наступні місяці.

Що дасть цей крок?

Професор Інституту Френсіса Кріка (Лондон) Робін Ловел-Бедж вважає, що техніка, яку використали для клонування макак, є "дуже неефективною та небезпечною процедурою".

"Робота в цьому напрямку не є кроком для встановлення методів живих людських клонів", - каже він.

Професор Кентського університету (США) Даррен Гріффін підкреслив, що такий підхід може бути корисним для вивчення людських захворювань. Проте це викликає етичні проблеми.

"Тепер необхідно уважно розглянути етичну основу, за якої ці експерименти можуть і повинні проводитись", - сказав він.

Вівця Доллі увійшла в історію двадцять років тому, коли її клонували в Інституті Рослінга в Единбурзі.

Відтоді вчені клонували багатьох інших ссавців за допомогою однієї й тієї ж технології, включаючи велику рогату худобу, свиней, собак, кішок, мишей та щурів.

Чжун Чжун та Хуа Хуа - перші примати, яких клонували з допомогою цієї технології.

Копирайт изображения Фотогалерея Science Image caption Вівцю Доллі клонували 20 років тому

В 1999 році ембріон мавпи розділили, аби створити двох однакових близнюків. Одну з них, народжену через цю методику, назвали Тетра. Її називають першою в світі клонованою мавпою, але ця технологія не передбачає складного процесу передачі ДНК.

Багато невдач

В дослідженні, опублікованому в журналі Cell, вчені використали ДНК клітин плодових сполучних тканин.

Чжун Чжун та Хуа Хуа стали результатом 79 спроб. Дві інші мавпи спочатку клонували з іншого типу дорослої клітини, але вони не вижили.

Доктор Сан каже: "Ми спробували декілька різних методів, але спрацював лише один. Було багато невдач, перш ніж ми знайшли спосіб успішного клонування мавпи".

Копирайт изображения Китайська академія наук Image caption Тепер виникли питання з приводу етичних стандартів

Вчені стверджують, що вони дотримуються чітких міжнародних правил дослідження тварин.

Ще один дослідник Китайської академії наук Мумінг Пу зазначив: "Ми дуже добре розуміємо, що майбутні дослідження, які використовують приматів в будь-якій точці світу, мають проходити з дотриманням дуже суворих етичних стандартів".