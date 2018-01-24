В Австралії матір звинуватили у вбивстві своїх дітей через страховку

Копирайт изображения Поліція Квінсленда Image caption У середу жінку арештували

Австралійку звинуватили у вбивстві двох її дітей та катуванні третьої.

51-річна Мері Кребтрі арештували в Квінсленді в середу.

Поліція вважає, що вона в 2012 році вбила свою 18-річну доньку, а минулого року - 26-річного сина. Обоє були з обмеженими можливостями.

Підозрюють, що мати на це пішла через фінансову вигоду.

Місцева поліція заявила, що ще одну 25-річну доньку затримана катувала "протягом значного періоду".

Інших деталей правоохоронці не повідомляють.

"Попередньо, це злочин через фінансові мотиви. Співчутлива матір так не вчиняє", - каже інспектор Марк Томпсон.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіла вбитих дітей знайшли в окремих будинках у Квінсленді.

Спочатку подумали, що ті покінчили життя самогубством, але пізніше з'явились підозри.

Поліція стверджує, що мати пішла на такі дії, аби отримати страховку в 1 млн доларів. Вони вважають, що жінка діяла самостійно.

Їй вже пред'явили звинувачення в двох вбивствах, а також в катуванні, шахрайстві та збройному пограбуванні.

Пан Томпсон повідомив, що також буде розслідуватись ймовірна причетність жінки до інших злочинів.