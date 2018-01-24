Елтон Джон завершує гастрольну діяльність

Британський музикант Елтон Джон оголосив про припинення гастрольної діяльності, яка тривала 50 років. Останньою серією виступів стане тур One Last World, яке почнеться у вересні 2018 року.

Про це він оголосив на прес-конференції, яка транслювалася одночасно в Лондоні і Нью-Йорку.

За словами сера Елтона Джона, його життєві пріоритети змінилися, і на першому місці тепер стоять сім'я і діти.

Минулого року він провів два дні в реанімації і понад тиждень - в лікарні.

Як оголосили тоді його менеджери, причиною стала потенційно смертельна бактеріальна інфекція, яку музикант підхопив під час турне по Латинській Америці.

Йому довелося тоді скасувати дев'ять концертів в Лас-Вегасі й Каліфорнії.

Проте 2017 року Елтон Джон зіграв самого себе в комедійному бойовику "Kingsman: Золоте кільце" і відіграв 87 концертів.

Музикант виступав у Європі, Австралії і в концертному залі розважального комплексу Caesar Palace в Лас-Вегасі, де він ось уже шість років є постійним виконавцем і веде своє шоу The Million Dollar Piano.

На особистому сайті Елтона Джона незадовго до офіційного оголошення з'явилася заставка з цитатою із його хіта 1973 року Goodbye Yellow Brick Road: "Я нарешті вирішив, що моє майбутнє лежить ..."

Копирайт изображения ELTONJOHN.COM Image caption На особистому сайті Елтона Джона з'явилася заставка з цитатою з його хіта Goodbye Yellow Brick Road: "Я нарешті вирішив, що моє майбутнє лежить..."

Насичений графік

На персональному сайті співака його виступи в Лас-Вегасі розписані до 19 травня, а на 30 червня та 1 липня 2018 року заплановані два концерту на грузинському чорноморському курорті Шекветілі.

У найближчу неділю Елтон Джон повинен заспівати дуетом зі співачкою Майлі Сайрус на церемонії присудження музичних премій "Греммі".

Також наступного тижня сер Елтон проведе творчий концерт на свою честь на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку за участю Сема Сміта, Кріса Мартіна, Кейші, Джона Ледженд і Кіта Урбана.

Відомо, що Елтон Джон працює над мюзиклом по фільму "Диявол носить Prada" і рімейком мультфільму "Король-лев", вихід якого запланований на 2019 рік.

Попри оголошення про своє фінальне турне, навряд чи сер Елтон повністю припинить концертну діяльність.

"Елтон не може перестати виступати", - сказав минулого року його чоловік Девід Ферніш в інтерв'ю Music Week.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Елтон Джон і Девід Ферніш із сином Захарієм 2012 року

Тоді ж сам Елтон Джон заявляв, що хоче більше часу проводити зі своїми синами - семирічним Захарієм і п'ятирічним Елайджею.

"У найближчі півроку, ймовірно, доведеться вирішити. Я перестану гастролювати - не виступати, а саме гастролювати. 70 - це не 60 і не 50. Я хочу більше часу проводити зі своїми хлопчиками", - цитує його газета Daily Mail.

Елтон Джон почав виступати в середині 1960-х зі своєю групою Bluesology, а його перші закордонні гастролі почалися з Лос-Анджелеса, де він як сольний виконавець виступив 1970 року.

За свою кар'єру сер Елтон дав понад чотири тисячі концертів у понад 80 країнах світу.

На його рахунку 31 платиновий і 38 золотих альбомів. Його сингл 1997 року Candle in the Wind став найбільш продаваним за всю історію музичної індустрії.