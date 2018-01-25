Трамп "з нетерпінням чекає", коли його допитає спецпрокурор

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Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає" на допит у справі про розслідування можливого втручання Росії в американські вибори.

Про це він повідомив у середу під час виступу в Білому домі. Пан Трамп сказав, що "абсолютно" готовий відповісти під присягою на питання.

Пан Трамп зазначив, що зустріч зі спецпрокурором Робертом Мюллером має відбутися через два-три тижні, а перед тим він має проконсультуватися зі своїми адвокатами.

"Я хотів би це зробити якомога швидше", - сказав президент.

Раніше пан Трамп заявляв, що "малоймовірно", що його допитуватиме пан Мюллер.

Дональд Трамп називав розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори "полюванням на відьом" і "містифікацією".

"Не було жодної змови, адже не було жодних перешкод", - сказав він.

Як допитуватимуть Трампа?

Адвокати Трампа узгоджують з командою спецпрокурора Мюллера, в якій формі президент буде відповідати на запитання.

Допит може відбутися віч-на-віч, письмово, або поєднають обидва варіанти.

Відповідаючи на запитання, чи вважає президент, що пан Мюллер буде справедливим, Трамп сказав: "Ми збираємося дізнатись це... я сподіваюсь".

У січні 2017 року розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію із впливу на вибори 2016 року в США на користь пана Трампа.

Американські спецслужби вважають, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборчу команду кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія категорично заперечує всі звинувачення про втручання у вибори. Президент Володимир Путін називав ці звинувачення "вигаданими, щоб делегітимізувати президента Трампа".