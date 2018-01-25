Лікаря у США засудили на 175 років за розбещення гімнасток

Копирайт изображения Getty Images Image caption Звинувачення проти Нассара висунули 156 жінок

Колишній лікар олімпійської збірної США з гімнастики Ларрі Нассар засуджений до 175 років за численними звинуваченнями в сексуальних домаганнях і насильстві.

Звинувачення проти Нассара висунули 156 жінок, зокрема відомі американські гімнастки, багаторазові олімпійські чемпіонки Сімона Байлс та Елі Рейсмен. Він визнав себе виннним у 10 випадках сексуальних домагань до дівчат.

У грудні 2017 року 54-річний чоловік вже був засуджений до 60 років за зберігання дитячої порнографії на комп'ютері.

В заключній промові Нассар спробував вибачитися перед своїми жертвами. "Немає слів, щоб описати, наскільки мені шкода за те, що сталося", - заявив він.

Однак суддя Розмарі Акіліна назвала його слова нещирими, і заявила, що він проведе "у темряві решту свого життя".

"Тому що, пане, ви не заслуговуєте, щоб знову виходити з в'язниці. Ви так і не усвідомили, що саме ви зробили. Я б не дозволила вам навіть доглядати за моїми собаками", - сказала суддя, виносячи вирок колишньому лікареві.

Раджіні Вайдьянатан, ВВС News, штат Мічиган

Розповіді жертв були надзвичайно схожі - колишній лікар олімпійської збірної США з гімнастики викликав дівчат на лікувальні процедури, але замість того, щоб позбавити їх фізичного болю, позбавляв цноти. Деякі з них були настільки молодими, що через роки не усвідомлювали, що їх зґвалтували.

Суддя Акіліна повідомила, що Нассар написав їй листа, в якому стверджував, що звинувачення проти нього "сфабрикували" для отримання грошей і популярності.

"Я був хорошим лікарем, тому що мої процедури працювали, і ті пацієнти, які зараз виступають, є тими ж, які хвалили і поверталися знову і знову", - написав Нассар.

Рейчел Денхолландер, перша дівчина, яка висунула звинувачення проти Нассара, пояснила, чому до скарг на лікаря не дослухалися.

"Ніхто не вірив, тому що не хотів слухати. Жертвам заткнули рота, їх залякували, їм сказали, що вони проходять медичні процедури і іноді їх знову посилали на прийом до лікаря Нассара, де вони знову піддавалися домаганням. Ось що відбувається, коли в організаціях панує культура, за якої сексуальний хижак залишається безкарним", - наголосила вона.

Копирайт изображения JEFF KOWALSKY/AFP/Getty Images Image caption Рейчел Денхолландер - перша дівчина, яка висунула звинувачення проти Нассара

Американська федерація гімнастики розірвала співпрацю з Нассаром у 2015 році через скарги гімнасток. У вересні 2016 року журналісти The Indianapolis Star поширили інформацію про звинувачення на адресу лікаря з боку двох гімнасток.

Через місяць Нассара звільнили з Університету штату Мічиган, де він керував клінікою. У листопаді 2016 року проти нього висунули перші звинувачення в розбещенні неповнолітніх та арештували за зберігання на комп'ютері 37 тисяч відео та зображень дитячої порнографії.

Олімпійський комітет США пообіцяв провести незалежне розслідування, щоб з'ясувати, чому повідомлення гімнасток про сексуальні домагання так довго залишалися без уваги.

Президент Університету штату Мічиган Анна Лу Саймон 24 січня пішла з посади.