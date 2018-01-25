Індію збурив фільм про пристрасть мусульманина до цариці
У деяких штатах Індії посилили заходи безпеки через вихід на екрани болівудського фільму "Падмават". Раніше чутки про сюжет фільму призвели до масових заворушень в країні.
Фільм розповідає історію пристрасті середньовічного султана-мусульманина Алауддіна Хілджі до індуїстської царівни Падмаваті. За сюжетом, султан був настільки вражений красою Падмаваті, що розпочав війну з її чоловіком, щоб захопити царівну.
Радикальні індуїстські та праві організації в Індії вважають, що фільм не поважає їхню релігію та культуру, оскільки зображує стосунки між султаном та царівною як романтичні.
Вони також незадоволені тим, що в фільмі є сцена, де султан мріє про інтимну близькість з царівною.
Втім, режисер фільму Санджай Ліла Бхансалі заперечив наявність такої сцени в фільмі.
На адресу болівудської зірки Діпіки Падуконе, що зіграла роль царівни, вже неодноразово надходили погрози. Кастова організація Karni Sena погрожувала відрубати їй носа.
Через протести реліз фільму відклали на два місяці. Демонстранти атакували кінотеатри в деяких штатах, вимагаючи, щоб фільм не показували публіці.
Верховний суд Індії 18 січня визнав незаконною заборону на показ фільму у чотирьох штатах Індії. Місцева влада аргументувала таку заборону побоюваннями насильства.
"Кіно є невід'ємною частиною права на свободу слова та вираження думок", - наголосив голова Верховного суду Діпак Місра.
Демонстранти з організації Karni Sena в останні дні атакували деякі кінотеатри та палили автобуси.
На околиці Делі напали на шкільний автобус. Діти не постраждали, проте сьогодні частина шкіл в районі міста закрита.
Наскільки фільм історично достовірний?
Султан Хілджі є історичною фігурою, він правив Делі на початку XIV сторіччя. А ось царівну Падмаваті історики вважають скоріше легендарною постаттю.
Вперше її згадав поет Малік Мухамад Джаясі в епічній поемі "Падмават" в XVI сторіччі. В ній ідеться про облогу султаном Хілджі міста Чіттор, аби захопити чарівну царівну Падмаваті, яка вийшла заміж за місцевого правителя.
Поема підкреслює вірність Падмаваті традиціям індуїзму: після того, як її чоловік загинув у битві з султаном, вона вчинила саті. Це - традиція самоспалення вдови на смертному одрі чоловіка, яка виникла приблизно 700 років тому.
Жінки спалювали себе, щоб не дістатися переможцям у битвах з їхніми чоловіками.
Пізніше саті розглядалося як акт подружньої вірності і було заборонено лише у 1829 році британською адміністрацією.
Царівна Падмаваті досі для індуїстів з касти раджпутів є символом жіночої честі.