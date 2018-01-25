Індію збурив фільм про пристрасть мусульманина до цариці

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Індійський поліцейський охороняє вхід до кінотеатру в місті Шимла

У деяких штатах Індії посилили заходи безпеки через вихід на екрани болівудського фільму "Падмават". Раніше чутки про сюжет фільму призвели до масових заворушень в країні.

Фільм розповідає історію пристрасті середньовічного султана-мусульманина Алауддіна Хілджі до індуїстської царівни Падмаваті. За сюжетом, султан був настільки вражений красою Падмаваті, що розпочав війну з її чоловіком, щоб захопити царівну.

Радикальні індуїстські та праві організації в Індії вважають, що фільм не поважає їхню релігію та культуру, оскільки зображує стосунки між султаном та царівною як романтичні.

Вони також незадоволені тим, що в фільмі є сцена, де султан мріє про інтимну близькість з царівною.

Втім, режисер фільму Санджай Ліла Бхансалі заперечив наявність такої сцени в фільмі.

На адресу болівудської зірки Діпіки Падуконе, що зіграла роль царівни, вже неодноразово надходили погрози. Кастова організація Karni Sena погрожувала відрубати їй носа.

Копирайт изображения PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images Image caption Акторка Діпіка Падуконе через фільм отримує погрози

Через протести реліз фільму відклали на два місяці. Демонстранти атакували кінотеатри в деяких штатах, вимагаючи, щоб фільм не показували публіці.

Верховний суд Індії 18 січня визнав незаконною заборону на показ фільму у чотирьох штатах Індії. Місцева влада аргументувала таку заборону побоюваннями насильства.

"Кіно є невід'ємною частиною права на свободу слова та вираження думок", - наголосив голова Верховного суду Діпак Місра.

Демонстранти з організації Karni Sena в останні дні атакували деякі кінотеатри та палили автобуси.

На околиці Делі напали на шкільний автобус. Діти не постраждали, проте сьогодні частина шкіл в районі міста закрита.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Спалений демонстрантами автомобіль в індійському місті Бхопал

Наскільки фільм історично достовірний?

Султан Хілджі є історичною фігурою, він правив Делі на початку XIV сторіччя. А ось царівну Падмаваті історики вважають скоріше легендарною постаттю.

Вперше її згадав поет Малік Мухамад Джаясі в епічній поемі "Падмават" в XVI сторіччі. В ній ідеться про облогу султаном Хілджі міста Чіттор, аби захопити чарівну царівну Падмаваті, яка вийшла заміж за місцевого правителя.

Поема підкреслює вірність Падмаваті традиціям індуїзму: після того, як її чоловік загинув у битві з султаном, вона вчинила саті. Це - традиція самоспалення вдови на смертному одрі чоловіка, яка виникла приблизно 700 років тому.

Жінки спалювали себе, щоб не дістатися переможцям у битвах з їхніми чоловіками.

Пізніше саті розглядалося як акт подружньої вірності і було заборонено лише у 1829 році британською адміністрацією.

Царівна Падмаваті досі для індуїстів з касти раджпутів є символом жіночої честі.